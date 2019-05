Ils sont lensois, dansent le Hip-Hop et sont arrivés en seconde position de la finale de "Arabs got talent"

Repérés sur le net par la production de l'émission "Arabs got talent" ces jeunes Lensois ont franchi toutes les étapes jusqu'à la finale à Beyrouth au Liban. Avec leur chorégraphie Hip-Hop ils ont conquis le jury et se sont classés 2nds lors de la finale à la fin du mois d'avril.

Ils ont entre 17 et 25 ans et ont répété pendant des jours et des nuits pour en arriver là!

Lens, France

L'association s'appelle "Black and White" et depuis vingt ans elle promeut les cultures urbaines dans la région lensoise. Parmi les ateliers proposés aux adhérents, la danse Hip-Hop. Et c'est justement leurs clips postés sur l'internet qui ont attiré l'attention des producteurs de l'émission "Arabs got talent". L'équivalent de l'émission française diffusée sur M6 mais qui fédère à chaque fois des millions de téléspectateurs à travers le Monde sur la chaîne arabe MBC.

Contactés à la fin de l'année dernière, les jeunes danseurs n'ont pas réfléchi longtemps avant de se jeter dans l'aventure. C'est Aziz El Idrissi, qui est en quelques sortes le directeur artistique de la compagnie, qui a composé la musique et travaillé sur la chorégraphie: "c'est un peu spécial, pour la télé il nous fallait un show de 2 minutes maximum alors qu'habituellement on travaille plutôt sur 45 minutes"!

D'enregistrements vidéo en représentations en direct sur le plateau de l'émission, la troupe franchit une à une toutes les étapes, jusqu'à la finale.

C'était une aventure extraordinaire...

Au total nos jeunes Lensois auront fait trois voyages au Liban. "Il y avait 129 pays en compétition, sourit Dalinda des étoiles dans les yeux, on a rencontré un monde fou, c'était très riche, aussi bien du point de vue humain qu'artistique". Et tout ça devant plus de 200 millions de téléspectateurs!

Une chorégraphie originale et pleine de poésie qui a conquis le jury

Une performance qui permet une meilleure visibilité des artistes sur la scène internationale: "on nous a contactés pour assurer une résidence au Maroc, une représentation en Palestine et même la soirée d'ouverture d'une grande manifestation à Dubaï" se réjouit Aziz El Idrissi.

Les jeunes danseurs avaient déjà participé à plusieurs concours dans la région mais aussi en France et même en Belgique. Ils avaient su se faire remarquer par les professionnels mais nul doute que cette nouvelle performance pourra leur ouvrir de nouveaux horizons.