EN IMAGES - Ils veulent créer un lieu dédié au palet breton et à la culture rennaise

Il reste moins de 24 heures avant la clôture des votes, dimanche 18 avril, pour les projets de la Fabrique citoyenne dans le cadre de la cinquième saison du budget participatif de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le projet de lieu dédié au palet breton et à la culture rennaise occupe la première place depuis quelques jours.

Des conférences, concerts et expositions

Ce projet, porté par l'association La P'tite Planche, est parti d'un constat simple : il est difficile de pratiquer le palet breton en hiver ou lorsqu'il pleut. "Un lieu de palet où l'on pourrait jouer à l'intérieur, ce serait modulable : on pourrait retirer les planches et accueillir des conférences, des concerts. Sur les murs, on pourrait avoir des tableaux d'artistes rennais", explique Colas Mérand, le président de l'association.

Les adhérents de cette association ont donné le surnom de "la fonte" pour le palet breton, en référence aux palets en fonte. - Simon Guiho - Simpl Creation

Les paletistes sont ambitieux et aimerait faire de ce lieu un centre de la culture bretonne : "Quand on parle de culture bretonne, on parle de produits bretons : si on pouvait avoir ne serait-ce qu'une cuisine, pour faire des galettes", avance le jeune homme.

En première place avec près de 1.300 votes

Leur projet a été proposé en novembre dernier sur la plateforme du budget participatif rennais et séduit largement. Il pourrait finir en tête du classement, à la clôture des votes ce dimanche 18 avril. L'association a reçu le soutien de l'entreprise emblématique du palet breton, David Jeux.

L'association La P'tite Planche a été créée en 2019 à Rennes. - Simon Guiho - Simpl Creation

Mais les près de 1.300 votes proviennent également des nombreux amateurs de palet breton dans la métropole rennaise selon Colas Mérand. "On a organisé un tournoi, qui a forcément été annulé à cause de la crise sanitaire, mais on se rend compte de la ferveur et de l'impatience des joueurs de palet breton car en deux jours on avait plus de 200 inscrits."

À ne pas confondre avec le palet vendéen

Leur association, créée en 2019, attire de plus en plus d'amateurs du palet breton : "On a commencé à trois adhérents, on est maintenant une cinquantaine. C'est quelque chose qui revient à la mode, comme la pétanque ou le mölkky, très présents en ce moment dans les parcs... Nous, on a envie d’œuvrer pour le palet", souligne Colas Mérand, entre deux parties.

La règle est simple : deux duos s'affrontent en lançant des palets sur une planche et en essayant de se rapprocher au maximum du petit, l'équivalent du cochonnet en pétanque. Ici, on joue sur une planche en bois, à ne pas confondre avec la plaque en plomb du palet vendéen. "Nous on appelle le palet vendéen, le palet de salon. On s'est tous trouvé une planche de palet vendéen pendant le confinement car ça demande moins de recul et ça fait surtout moins de bruit pour les voisins", s'amuse le président du club de palet breton.

250 projets soumis au vote

Le budget, estimé par la mairie de Rennes, s'élève à 250.000 euros. Le projet de l'association La P'tite Planche partageait samedi 17 avril le podium avec deux autres propositions sportives : un terrain de basket couvert et un lieu pour les sports de sable. Au total, 250 projets sont soumis au vote des Rennaises et des Rennais depuis le 2 avril et jusqu'au soir de ce dimanche 18 avril. Les 2 projets qui arrivent en tête dans chaque quartier sont sélectionnés : 24 projets sont donc automatiquement retenus.