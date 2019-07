Ils viennent à Sète sur les traces de leur série préférée

Sète, France

DNA?... Les initiés comprendront. Ils sont tout de même plus de trois millions à regarder la série phare diffusée chaque soir sur TF1 : "Demain nous appartient". Une série en tournage permanent à Sète et autour de l'étang de Thau. Et elle marche tellement bien que les fans viennent spécialement à Sète pour reconnaître le lieux. Alors depuis l'été dernier, l'Office de tourisme propose une visite guidée pour les mordus de DNA.

Ils viennent du Maine et Loire, Indre, Mayenne et même de l'étranger

Dans le groupe de ce dimanche matin, Léonie et Mathieu de Laval (Mayenne) n'ont pas choisi leur destination de vacances au hasard. "Comme on regarde la série, on s'est dit pourquoi pas aller à Sète?" explique Léonie. Son compagnon renchérit : "à voir les décors en vrai, on s'imagine dans la série. On a aussi vu certains des personnages en allant faire un tour vers les studios". Stéphanie et Patrick étaient en vacances dans le Var. Avant de rentrer chez eux, en Belgique, ils ont fait un crochet par Sète. "Grâce à la visite on a vu des petits lieux de tournage qu'on aurait pas forcément vus en se baladant dans la ville."

Il y a une énorme demande. Ça a boosté le tourisme d'une façon incroyable, 30% de tourisme en plus"- Marianne Mondon, guide-comédienne

La visite qui dure environ 2 heures est menée tambour battant et de façon ludique (une intrigue policière) par Marianne Mondon, guide-comédienne pleine d'entrain. Elle passe en revue les lieux de tournages emblématiques de la série : la place du Pouffre, le lycée Paul Valéry, et bien évidemment le fameux bar, le Spoon, aujourd'hui devenu boutique officielle de DNA. Tout au long du parcours, elle livre un savant mélange d'infos et d'anecdotes sur la ville de Sète et sur la série.

Les visites guidées sont organisées deux par jour jusqu'à la fin août, ensuite elles seront moins fréquentes.