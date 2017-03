Ils vont courir un marathon au Pôle Nord

Frédérique et Christophe, deux bourguignons, s'élancent dans 5 jours pour un marathon autour du Pôle Nord. Une préparation givrée pour des conditions extrêmes, vivez leur aventure de l'intérieur.

Les marathoniens de l'extrême sont de retour ! En 2011, Frédérique et Christophe s'élançaient pour un Grand Chelem Marathon sur les 5 continents, ont aussi couru en Antarctique. Le tout, au profit des enfants malades. Ils bouclent la boucle avec le Pôle Nord.

Un marathon extrême

Si vous avez l'habitude de courir le dimanche dans les bois de Côte-d'Or, imaginez courir sur 2 mètres de glace et avec des températures glaciales ! C'est ce que vont vivre Frédérique et Christophe. ça va être quoi d'ailleurs la météo?

Un marathon qui se prépare

On ne part pas pour une telle aventure ( un marathon au Pôle Nord) sans être préparé. Frédérique et Christophe ont choisi une préparation naturelle mais aussi originale.

Suivez l'aventure de nos 2 marathoniens de l'extrême.

Un marathon solidaire

Si Frédérique et Christophe ont couru sur les 5 continents et entament leur 2è pôle, c'est parce qu'ils ont un grand cœur. Ce marathon au Pôle Nord est aussi au profit de l'association "Monsieur Nez Rouge" et participer au financement d’équipements indispensables au confort de ces enfants qui en ont tant besoin et pour leur apporter du bien-être au quotidien.