Ils vont donner des couleurs à l’ancienne carrière de Villars-Fontaine

L'ancienne carrière de Villars-Fontaine en Côte-d'Or, s'anime ce 18 août pour le coup d'envoi du festival Street Art on the Roc. Pendant 8 jours, 5 graffeurs de renommée internationale, venus de Paris, Amsterdam, New-York, Madrid et Berlin, vont peindre des œuvres monumentales sur les parois.

Villars-Fontaine, France

Le festival Street Art on the Roc s'ouvre ce dimanche à Villars-Fontaine en Côte-d'Or. Depuis 2016, l'ancienne carrière de cette commune accueille des graffeurs de renom, invités à venir réaliser sous les yeux du public des fresques monumentales sur les parois. Depuis la première édition en 2016, Cécile Lepers-Jobard, responsable de structure de la Karrière, constate que le festival s'est rapidement fait un nom dans le milieu du graff : « très rapidement, ça s’est installée comme étant un spot incontournable de street art. C’est un genre de surface complètement inédit pour eux. En général les graffeurs sont dans la ville. Nous, on a un support naturel en pierre noble de Comblanchien, qui a 160 millions d’années, et pour les artistes, c’est extrêmement étonnant, parce qu’en général ils graffent sur du béton ».

5 pointures du graff

Cette année, ils seront cinq à faire une démonstration de leur talent sur les parois de l'ancienne carrière. Ce sont de grosses pointures du graff, dont une légende, l'un des précurseurs du street art, le New-yorkais Futura. Agé de 63 ans, il se fait plus rare aujourd'hui dans les événements internationaux, sa venue n'en sera que plus précieuse. Il retrouvera deux compères avec lesquels il a déjà travaillé. Le berlinois Mode 2, et Delta, d'Amsterdam, dont le style abstrait et mondialement reconnu a été exposé notamment au palais de tokyo à Paris.

Le Français Romain Froquet qui vient de Paris, préfère pour sa part le genre tribal, et aura à sa disposition une surface de 60 mètres carrés. Quant à l'Espagnol SEA 162, il réalise des fresques très figuratives, et ce sont des loups, qu'il a choisi de représenter sur une surface très irrégulière, dont il a le génie d'exploiter les reliefs. Les artistes disposeront de 8 jours pour venir à bout de leurs œuvres monumentales.

Un spectacle chaque soir

Outre la prestation des artistes graffeurs, la carrière accueillera chaque soir un spectacle. Le dernier le 24 août, avec la performance du chanteur Ménélik accompagné par l'orchestre Dijon-Bourgogne. 14.000 festivaliers s'étaient rendus l'an dernier à la Karrière de Villars-Fontaine. On en attend davantage pour l'édition 2019 jusqu'au 25 août.