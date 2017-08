Ils voulaient un Skatepark, ils le fabriquent eux-même !

Les jeunes skaters de Saint-Jean-de-Maurienne mettent la main à la pâte pour voir sortir de terre leur skatepark. Un projet ambitieux, aidé par la mairie qui leur fourni le terrain et un budget de 50 mille euros.

Ils ont troqué les planches à roulettes pour les pelles et les bétonneuses ! Les jeunes skaters de Saint-Jean-de-Maurienne se sont lancés dans un ambitieux projet de skatepark : 720 tonnes de béton, 700 m² praticables avec des rampes, des pentes, des barres... Le tout en béton, bref un parc grand luxe pour faire du skate, du vélo, de la trotinette ou encore du roller.

Une des rampes du skatepark commence à prendre forme © Radio France - François MADEUF

Ils bénéficient d'une aide de 50 mille euros de la part de la Mairie, qui leur a également trouvé un terrain, sur la zone de loisir de la combe du moulin. Mais ce n'est pas assez pour réaliser ce qu'ils ont en tête. Alors ils se débrouillent et font tout eux-même. Jeremy Durand est à l'origine du projet : "On afrrive a faire un skatepark avec 50 mille euros... il aurait une valeur si on le faisait faire par des pros, d'environ 300 mille euros".

Avant il fallait aller à grenoble, Annecy ou Lyon pour s'entraîner" - Florian, skateur semi-pro de la Maurienne.

S'ils sont si motivés, c'est que pour faire du skateboard, ces jeunes doivent en faire, des kilomètres. Florian pratique le skate en compétition, à un niveau semi professionnel : "Il faut bouger tous les week-ends à Annecy, Lyon ou Grenoble. Il faut s'accrocher par ici... On espère qu'on pourra organiser dès 2018 quelques compétitions à Saint-Jean-de-Maurienne".

© Radio France - François MADEUF

Le futur skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne devrait être opérationnel d'ici la fin octobre.