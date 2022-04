IMAGES - 2022 Année de relance pour le Puy du Fou

Le Grand Parc du Puy du Fou rouvre ce samedi. Après deux années compliquées pour cause de Covid les responsables reconnaissent que 2022 sera "une année de transition" avant un retour plus massif de la clientèle étrangère.

Début des vacances de Pâques rime avec réouverture ce samedi du Grand Parc du Puy du Fou en Vendée. Pour la 34ème année il propose aux visiteurs toujours les mêmes spectacles qui font la recette de son succès. En 2019, soit avant la crise sanitaire, 2 million 300 mille visites avaient été enregistrées. Si les réservations de Printemps rendent optimistes les responsables, ces derniers déclarent que 2022 sera une année de "transition" en attendant un retour plus massif des étrangers qui représentent d'ordinaire 14% de la clientèle. "2021 était l'année du rebond, 2022 c'est la relance et on espère retrouver un régime de croisière en 2023" explique Olivier Strebelle, directeur général délégué du Puy du Fou.

L'équipe dirigeante du Puy du Fou après l'avant-première © Radio France - Yves-René Tapon

Ce sera une année de transition. Nicolas De Villiers

Le 2ème parc d'attraction de France (après Disney) est fin prêt pour recevoir le public. "Enfin une ouverture à date et à l'heure -se réjouit le Président du Puy du Fou Nicolas De Villiers- c'est une date que nous attendions depuis 2 ans maintenant. Nous retrouvons les couleurs d'avant le Covid. Le Puy du Fou ne veut désormais plus s'appeler parc mais "Puy du Fou France" car pour Nicolas De Villiers "c'est un lieu singulier qui a inventé son propre modèle, il y a une voie possible dans le spectacle inspiré de l'Histoire". Après Tolède en Espagne un spectacle se prépare d'ailleurs à Shangaï en Chine pour cet automne 2022.

La grande nouveauté cette année est la nouvelle mise en scène du "Signe du Triompe" dans le stadium gallo romain de 7 mille places. Une immense galère impériale surgit pour faire revivre un combat naval. "On avait cette vieille idée dans nos cartons depuis la création du stadium - détaille Laurent Albert directeur délégué- avec la galère impériale romaine et les radeaux gaulois, c'est 30 mètres de long, 273 moteurs ou vérins, 110 tonnes (...) c'est un projet fantastique qu'il nous fallu mettre en oeuvre en un an". Cette nouvelle prouesse technique a coûté plusieurs millions d'euros.

La nouvelle galère impériale au coeur du Stadium Gallo-Romain © Radio France - Yves-René Tapon

La galère mesure 30 mètres de long et pèse 110 tonnes © Radio France - Yves-René Tapon

Les 2 autres nouveautés de cette saison 2022 au parc sont les nouvelles bandes sons des spectacles des Vikings et du Bal des oiseaux fantômes.

L'incontournable course de chars © Radio France - Yves-René Tapon

