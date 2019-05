[IMAGES] Les fans en costume paradent pour les Geek Days à Lille

Les Geek Days de Lille, ce sont plus de 25 000 fans de pop culture qui se retrouvent au Grand Palais, autour d'oeuvres cultes du cinéma, des mangas et des jeux vidéos. L'occasion pour chacun de sortir son plus beau costume. La preuve en image.

Des tenues souvent faites à la main pendant de nombreuses heures, voire de nombreuses semaines : les "cosplayeurs" fabriquent leurs déguisements à l'effigie de leur personnages préférés. Ils se sont donnés rendez-vous à Lille pour les Geek Days au Grand Palais de Lille.

Les fans de Star Wars chorégraphient des combats de sabre laser. © Radio France - Denis Ménétrier

Trouver les matières premières pour réaliser son costume s'avère ardu, et cher. "On peut les acheter directement en vrac, après on peu récupérer les chutes auprès d'artisans qui travaillent le cuir." explique une cosplayeuse, très fière de sa tenue de princesse Zelda, tirée du jeu vidéo du même nom.

Le jeu vidéo en ligne sert aussi de source d'inspiration : ce personnage sort tout droit de League of Legends. © Radio France - Denis Ménétrier

Les plus fanatiques connaissent par cœur les répliques du personnes qu'ils incarnent. Le but est de coller le plus possible au héros, ou au méchant, auquel ils ressemblent.