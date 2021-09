Images d'archives, témoignages...France 3 Occitanie sort un documentaire inédit pour les 20 ans d'AZF

Sandrine Mercier était sur place le jour de l'explosion de l'usine AZF, le 21 septembre 2001. 20 ans plus tard, elle a décidé de réaliser un documentaire sur cette catastrophe, intitulé "AZF". Il sera diffusé sur France 3 Occitanie lundi 20 septembre prochain. La réalisatrice était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mardi.

Vous étiez sur place le jour de l'explosion, qu'avez-vous vécu ?

J'étais journaliste pour M6, et on a vraiment cru que l'explosion a eu lieu chez nous car la baie vitrée a explosé. On s'est précipité sous les tables, c'était assez impressionnant. Mais tout de suite, le sens professionnel prend le dessus, donc on a pris nos caméras et on est partis sur place. Je me suis retrouvée au pied du cratère.

20 ans après, vous racontez l'histoire de Clara, un personnage fictif ?

En fait, elle existe vraiment. C'est une voix plurielle, qui regroupe plusieurs témoignages. Pour ces gens qui ont perdu un proche dans la catastrophe d'AZF, c'est encore très douloureux pour eux. Donc, on a rassemblé plusieurs récits, récolté plusieurs témoignages, de personnes encore traumatisées par l'événement. Ce devoir de mémoire est important. Donc ces témoignages sont incarnés par une comédienne.

Vous voulez parler aux jeunes avec ce documentaire ?

C'est totalement l'objectif. Avec Juan Hidalgo (réalisateur), on s'est dit : mais 20 ans après, que reste t-il ? Il faut peut-être raconter ce qu'il s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, un touriste de passage à Toulouse, ne connaît pas forcément l'histoire d'AZF. Pendant la réalisation du documentaire, plein de personnes nous ont dit "mais on ne sait pas trop ce que c'est AZF". Alors même si l'histoire est douloureuse, il faut l'expliquer, la raconter, pour que ça ne se reproduise pas. Il faut regarder le passé, il faut l'assumer et pour ça, il faut une mémoire collective, commune. Par exemple, les gens ne savent pas ce qu'il s'est passé pendant les procès pendant des années.

Que peut-on faire pour que Toulouse se souvienne ?

Nous, on a voulu faire un documentaire pour laisser une trace. Clara fait revivre la catastrophe, l'enquête. Elle donne la parole à tout ce qui a été dit, à tous les partis. Car il y a une division entre ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur. Ce qui est triste, c'est que dans cette division entre les victimes aujourd'hui, ils sont tous victimes en fait.

