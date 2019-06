IMAGES - Des centaines de personnes rassemblées à Strasbourg pour soutenir les Bleues

Strasbourg, France

Leurs visages sont restés crispés pendant les 95 minutes. Des centaines de personnes se sont rassemblées place Kléber à Strasbourg pour regarder le match France-Etats-Unis en quart de finale de ce mondial féminin 2019 sur écran géant.

Malgré la détermination des Bleues, elles se sont inclinés 2-1 face aux Américaines, favorites de la compétition. "Je suis très déçu parce que je pense que les Françaises méritaient de faire beaucoup mieux, déplore Didier. Le point positif, pour lui, comme pour bien d'autres supporters alsaciens, c'est qu'il a découvert le football féminin. "Je suis comblé ! Je trouve cela beaucoup plus intéressant que le foot masculin d'ailleurs!"

Tous ensemble pour les Bleues

Ravie, Johanna remarque de son côté que la place Kléber s'est bien remplit au fil du match. "Au final, il y a plein de monde et on est tous ensemble pour les Bleues. C'est bien, ça s'émancipe de plus en plus !" Sophie renchérit : "Je trouve ça trop cool qu'ils organisent des événements pour les filles, maintenant. Enfin elles sont un peu plus reconnues et médiatisées !"

La place Kléber s'est remplit peu à peu, au fil du match. © Radio France - Marie Roussel

Baptiste, lui, est certain qu'il y aura un avant et un après. "Clairement, cela a permis de populariser le football féminin. C'est la première fois qu'il y a vraiment un engouement national pour des compétitions féminines. C'est quelque chose de fort !"