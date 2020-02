IMAGES - Fin de tournage pour l'épisode vosgien du Capitaine Marleau à Gérardmer

Les Vosges auront bientôt leur épisode du Capitaine Marleau, la série phare de France 3. Les dernières images ont été filmées ce vendredi 21 février, dans le bar du Renard qui fume à Gérardmer. "Y'a la montagne et l'ambiance de la ville convient bien au scénario, détaille la réalisatrice Josée Dayan. Et puis on aime tourner dans le Grand Est parce qu'il y a des équipes qui s'adjoignent aux nôtres et qui sont très efficaces."

Une soixantaine de figurants vosgiens

Aux côtés de l'actrice principale, Corinne Masiero, les guest stars Sylvie Testud et Christophe Lambert, ainsi qu'une soixantaine de figurants vosgiens. Jean-Christophe Durand, qui tient le bistrot du Renard qui fume, en fait partie. "C'est la suite un peu de Zone Blanche, où il y avait eu un certain nombre d'épisodes filmés dans le secteur. C'est bien, cela permet de faire parler la région. Je suis Géromois et je suis satisfait de voir un épisode qui se passe ici !"

Josée Dayan, la réalisatrice, et son équipe de tournage au bar géromois Le Renard qui fume. © Radio France - Marie Roussel

La date de diffusion n'est pas encore fixée, mais elle doit se faire pour l'automne.