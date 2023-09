IMAGES. L'Equipe expose ses 20 plus belles photos des Jeux Olympiques au Mans

Une très belle expo photo sur les JO est à voir au Mans. Vingt clichés de L'Equipe, tirés en grand format, sont exposés en deux lieux : treize sur les grilles de la préfecture et du conseil départemental, place Aristide Briand et sept à la maison départementale des sports, boulevard Saint Michel. Ils sont issus du fond photographique du média sportif. Comptant douze millions de photos (et 30.000 nouvelles chaque mois), c'est l'un des fonds les plus riches au monde (avec ceux de la Gazzetta dello sports, quotidien sportif italien et de Sports illustrated, revue américaine).

L'expo a pour ambition de retracer un siècle d'olympisme à travers vingt sportifs, exploits ou clichés légendaires. "Le choix a été très compliqué. C'est subjectif par définition. Mais je dirais que l'un des premiers critères a été l'émotion suscitée" explique Emmanuel Assunçao, responsable commercial du groupe l'Equipe. Lui a un faible pour celle du sprinteur jamaïquain Usain Bolt lors des JO de Rio en 2016. "C'est une photo de Sébastien Boué, idéalement placé. Usain Bolt est talonné par un sprinteur canadien. Bolt tourne la tête pour regarder son concurrent. Et sur la photo, on a l'impression qu'il regarde notre photographe en souriant. C'est une magnifique photo".

La photographie d'Usain Bolt prise par Sébastien Boué lors des JO de Rio © Radio France - Julien JEAN

On peut voir également Teddy Riner lever les bras sur le tatami pour sa première médaille d'or aux JO de Londres en 2012, la grâce de Marie José Pérec à Atlanta en 1996, le contre de Nicolas Batum aux jeux de Tokyo en 2021 ou encore la joueuse de tennis Suzanne Lenglen au jeux d'Anvers en 1920.

Teddy Riner remportant sa première médaille d'or olympique, saisi par Stéphane Mantey de L'Equipe © Radio France - Julien JEAN

Marie-José Pérec aux JO d'Atlanta en 1996, immortalisée par Didier Fèvre © Radio France - Julien JEAN

Le contre de Nicolas Batum face à la Slovénie en 2021 © Radio France - Julien JEAN

Suzanne Lenglen lors des jeux olympiques de 1920 © Radio France - Julien JEAN

A voir jusqu'au 3 décembre 2023 place Aristide Briand et jusqu'en septembre 2024 à la maison départementale des sports.