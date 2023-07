IMAGES - Le grand ballet des montgolfières dans le ciel lorrain

Et tout à coup, le ciel redevint bleu et le vent s'apaisa. Dimanche soir, sur l'aérodrome de Chambley, bénévoles et organisateurs du Grand Est Mondial Air Ballon avaient eu beau se montrer optimistes, après le report de la grande ligne et de la tentative de battre un nouveau record d'envol simultané, les conditions météo faisaient une fois de plus planer le doute dans le public venu en nombre. Sur la piste, les équipages attendaient l'autorisation de décollage en préparant leurs aéronefs. Le signal tant espéré vint d'abord d'une annonce pleine d'enthousiasme dans les haut-parleurs, puis d'un drapeau vert fièrement hissé. Il était 20h passé, plus de 400 montgolfières gonflaient et s'élevaient. le spectacle pouvait commencer.

ⓘ Publicité

Deux montgolfières "sœurs" de venues de Lettonie © Radio France - Clément Lhuillier

À lire aussi Mondial Air Ballons 2023 : horaires, accès et infos pratiques

Plus de 400 ballons ont coloré le ciel lorrain ce dimanche © Radio France - Clément Lhuillier

Un petit nouveau de ce GEMAB 2023, le bébé dragon © Radio France - Clément Lhuillier

Spectateurs et équipages ont dû être patients avant l'autorisation de décollage © Radio France - Clément Lhuillier

Pas de record ce dimanche, mais un très beau spectacle dans le ciel de Chambley © Radio France - Clément Lhuillier

À lire aussi QUIZ - Dix questions sur les montgolfières