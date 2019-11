IMAGES - Le marché de Noël de Sierck-les-Bains a démarré dans une ambiance festive

Ce samedi 30 novembre, le traditionnel marché de Noël de Sierck-les-bains a ouvert ses portes au public. Un marché connu pour ses artisans, mais aussi pour son chemin des lanternes et ses ours en peluche. Des stands et des activités pour petits et grands à découvrir jusqu'au 22 décembre.

Sierck-les-Bains, France

Dans une ambiance chaleureuse, accompagnée de musique d'antan, le marché de Noël de Sierck-les-Bains a ouvert ce samedi 30 novembre au public. Un marché au cœur de la ville, à quelques pas du château des Ducs de Lorraine, qui accueille 60 artisans.

Un sculpteur sur bois est présent et réalise des sculptures spécialement pour l'événement. © Radio France - Noémie Koppe

Jusqu'au 22 décembre, les curieux peuvent venir découvrir de nombreux objets faits main. Des couronnes de l'Avent, des décorations en bois mais aussi des bijoux, il y a de quoi faire plaisir à tout le monde.

Chaque décoration est réalisée à la main, de quoi proposer des objets uniques pour chacun. © Radio France - Noémie Koppe

Mais ce qui plait surtout, c'est l'ambiance. Avec 1.700 ours en peluche accrochés partout dans le centre-ville, les visiteurs sont émerveillés. "Les peluches et les décors sont magnifiques. On a vraiment l'impression d'être dans un petit cocooning de Noël", raconte Audrey, qui a découvert ce marché de Noël pour la première fois.

Tous les chalets sont décorés avec des ours en peluche. © Radio France - Noémie Koppe

La cuisine fait maison à l'honneur

A la carte, des escargots, du vin chauds, des gaufres, mais aussi du foie gras et des knedles. De nombreuses spécialités culinaires qui en font saliver plus d'un. "Je suis au marché de Noël depuis le début et les knedles ont toujours eu du succès. Dans le temps, c'était de la farine, des oeufs et de l'eau. Mais c'était légèrement plus gros. Nous on les passe dans un appareil à spätzle pour qu'ils puissent être mangés facilement sur le marché", explique Denis, du stand les Knedles de mémé.

Un marché de Noël aussi pour les enfants

S'ils peuvent s'amuser dans le sentier des lanternes, les enfants ne sont pas oubliés dans ce marché de Noël. De nombreux ateliers ont été mis en place pour eux, comme un atelier d'écriture. Mais la nouveauté cette année, c'est la grange aux contes, où 3 compteurs viennent pour raconter des histoires aux enfants.

Des rencontres avec le père Noël sont organisées chaque week-end. © Radio France - Noémie Koppe

Et qui dit marché de Noël, dit aussi père Noël. Un stand est mis en place, dans lequel les enfants peuvent aller le voir pour lui donner leur liste de cadeaux et repartir avec une photo.