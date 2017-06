IMAGES - Le son et lumière enchante la place Stanislas de Nancy pour une nouvelle saison !

Il revient ! Le traditionnel son et lumière de la place Stanislas à Nancy est de retour jusqu'au 17 septembre prochain. Un spectacle qui souffle cette année ses dix bougies. Mais qui continue de faire rêver !

A 22h35, ce vendredi soir, toutes les lumières de la place Stanislas se sont éteintes... Le son et lumière qui illumine la ville de Nancy chaque été est revenu ! Un spectacle de vingt minutes, avec dix séquences, particulièrement rythmé et coloré :

Une année particulière pour la société bretonne Spectaculaire et son directeur artistique, Franck Marty puisque le son et lumière souffle ses dix bougies :

On a une pression incroyable parce qu'on est sur une place magnifique avec effectivement les années qui passent : dix ans c'est une tranche de vie ! Depuis on essaye de donner tout ce qu'on peut, pour faire en sorte que ce spectacle soit toujours surprenant pour les gens qui le voit." - Franck Marty.

Le premier son et lumière de la Place Stanislas date de l'été 2007. © Radio France - Marie Roussel

Et jusqu'ici, c'est plutôt réussi. Elodie, mère de famille, ne s'en lasse pas d'une année sur l'autre :

"C'est un très beau spectacle, c'est fin et très précis dans les aspects et les rendus d'image. Chaque année je viens avec mes enfants, en famille pour voir ce spectacle. C'est un beau moment qu'on passe sur lapPlace Stanislas. C'est tous les ans un très beau spectacle et on ne peut pas être déçu quand on voit la place Stanislas mise en lumière et bouger de cette manière là" - Elodie