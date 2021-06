IMAGES - Les toros des élevages Victoriano del Rio et Fuente Ymbro sont arrivés à Nîmes

Au dessus des enclos, les aficionados se pressent. Les appareils photo crépitent dans le corral de Nîmes. Chacun analyse et commente le lot du week-end taurin (11-13 juin 2021). "Ce sont des taureaux assez hauts sur pattes, tête bien faite, ils ont du cou", observe l'un d'eux. "Ils sont bien armés !" affirme son voisin. "Il y a un victorino qui a une robe superbe, il est noir et feu, il est magnifique!" s'enthousiasme une autre. Dix-neuf taureaux sont présentés officiellement ce lundi, à quelques jours des deux corridas nîmoises. Un premier lot, issu de l'élevage Victoriano del Rio, entrera en piste samedi, notamment pour la confirmation d'alternative du nîmois El Raffi. Le dimanche, les toros de la ganaderia Fuente Ymbro seront au programme.

Les aficionados se sont pressés pour découvrir le lot des toros des corridas de Nîmes. © Radio France - Lise Roos-Weil

"C'est un lot qui a un trapio digne des arènes de Nîmes! affirme Alain Layalle, aficionados du club Curro Romero. A la corrida d'Arles, le lot n'était pas idéal pour la confirmation d'El Raffi. Là à Nîmes il va pouvoir triompher avec un lot de Victoriano del Rio, qui amène plus de garantie que ceux d'Arles. Et je crois que la confirmation d'alternative va être plus importante que l'alternative elle-même, à Arles!"

Après des mois sans corrida, l'impatience se ressent dans le corral. "On retrouve une vie", sourit Alain Layalle. Tout le monde espère que ce week-end taurin sonnera le retour de la tauromachie.