IMAGES Olympiades des métiers

Caen, France

Pour mieux se faire connaître du public et donner envie aux collégiens et lycéens en quête de vocation, les métiers proposent des stands "immersion" et "action". L'occasion pour eux d'expliquer leur passion et pourquoi pas de susciter des vocations.

Voir avec ses mains

Patrick Mésange a été pâtissier pendant quarante ans à Caen, place Malherbe. Aujourd'hui retraité, il accompagne les apprentis en CFA sur le stand "Action" du métier de pâtissier-boulangerie. Ces rencontres sont intéressantes : les jeunes ont beaucoup de questions à poser mais surtout ils peuvent "voir avec leurs mains".

L'avantage de ces stands c'est de pouvoir tester les activités. Ce n'est pas aussi simple que ça parait. Sur le stand "solier", le public peut tester la pose d'un joint d'étanchéité pour les revêtements plastiques. L'occasion de s'apercevoir que cela demande de la concentration, de l'application.

Le journaliste de France bleu Normandie, Marcellin Robine s'y est essayé.

