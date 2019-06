IMAGES - Une reconstitution d'un bivouac de soldats du XVIIIe siècle au fort Louvois

Le fort Louvois propose en ce moment une reconstitution d'un bivouac militaire du XVIIIe siècle. On peut ainsi découvrir la vie quotidienne des soldats d'une compagnie de Louis XV. Visite en photos et en vidéo.

Avis aux amateurs d'histoire et aux curieux : en ce moment au fort Louvois, près de l'île d'Oléron, on peut découvrir le quotidien de soldats de Louis XV. Une reconstitution d'un bivouac militaire du XVIIIe siècle est proposée. L'occasion d'en apprendre plus l'entraînement de ces soldats, ce qu'ils mangeaient, comment ils dormaient, mais aussi comment ils se divertissaient. Le clou de la visite sans doute : les séances de tirs.

Une dizaine de membres de la troupe "les Régiments du passé" campe dans le fort Louvois depuis le 8 juin. La troupe propose encore une journée de reconstitution ce lundi 10 juin.

Les membres de la troupe "Les régiments du passé" mangent leur repas de midi dans le fort © Radio France - Manon Klein

Pour cette reconstitution, pas de pièce de théâtre ou de grand spectacle avec un scénario défini, mais une promenade au milieu des soldats et de leurs familles, en costumes d'époque, qui vaquent à leurs occupations.

Si vous vous demandiez comment s'occupaient les soldats au XVIIIe siècle, et bien voilà les jeux auxquels ils jouaient © Radio France - Manon Klein

En découvrant le quotidien des soldats, on découvre aussi l'origine de certaines expressions. Ainsi si l'on parle de café au goût de chaussette, c'est parce que les soldats utilisaient leurs chaussettes pour filtrer le café selon Paul Casanova, qui incarne le capitaine de la compagnie au fort Louvois. Vous apprendrez aussi que les soldats dormaient sur des lits légèrement inclinés.

Les lits des soldats sont légèrement inclinés. Ils dormaient donc la tête plus haute que les pieds © Radio France - Manon Klein

Vous pouvez encore découvrir la vie de ce régiment de soldats de Louis XV ce lundi, de 10h à 18h. L'entrée est payante (7 euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants). L'accès au fort se fait à pieds ou en navette en fonction de la marée.