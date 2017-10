EN IMAGES - Un franc succès pour la Pep' en Fête à Nancy

C'est l'un des temps fort du Nancy Jazz Pulsation, et cette 44ème édition ne fait pas exception. La Pep' en Fête s'est déroulée dimanche 15 octobre, sous un soleil radieux. Vingt-deux groupes de musique étaient présents, et les visiteurs ont répondu massivement à l'invitation.

Il fallait attendre un bon quart d'heure pour entrer au parc de la Pépinière de Nancy dimanche après-midi. Les files d'attente étaient impressionnantes, contrôles de sécurité obligent. Mais une fois à l'intérieur, l'ambiance était garantie. Une vingtaine de groupe de musiciens, aux styles musicaux aussi variés les uns que les autres, ont proposé toute la journée des concerts gratuits, dans le cadre de la 44ème édition du Nancy Jazz Pulsation.

La file d'attente à l'entrée de la Pépinière de Nancy. © Radio France - Marie Roussel

Avec 80 km de route au compteur, Anne Marie et Hervé tenaient à venir profiter de la Pep' en Fête, et ce ne sont pas les contrôles de sécurité qui les ont arrêtés. Eux qui sont venus tout spécialement de Briey, ils ne regrettent pas le déplacement :

C'est agréable ! Il faut des animations comme celles-là. Il y a tellement de villes qui sont mortes..."

Des concerts gratuits, avec des artistes différents d'une allée à l'autre. Pour Olivier, trompettiste lorrain, c'est ce qui fait du NJP un festival à part :

Quelque part pour nous la Pépinière en Fête il y a un côté traditionnel. C'est toujours un événement qui est populaire et on est ravis d'être payés pour des gens qui vous voient gratuitement. Tout le monde ne peut pas se permettre cela et c'est aussi cela la force d'un festival aussi conséquent."

Une institution aussi pour Alex, père de famille et danseur spontané. "Le fait que ce soit accessible pour tout le monde c'est un accès à la culture pour des tas de gens et des niveaux sociaux totalement différents." A côté, Déborah, jeune active, acquiesce : "Il y a certains concerts, je regardais et je trouvais que les prix n'étaient pas forcément abordables pour moi et puis là c'est l'occasion de découvrir d'autres groupes, et pas forcément des têtes d'affiche."

Nassim, DJ, travaille sur des platines à énergie solaire. © Radio France - Marie Roussel

Un peu plus loin, Jean, assis sur son banc, nuance :

On paye suffisamment d'impôts, et même trop. La municipalité peut nous offrir ça."

Le Nancy Jazz Pulsation se poursuit jusqu'au 21 octobre prochain.