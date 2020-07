IMAGES - Un labyrinthe végétal géant s'installe pour l'été à Cestas, au coeur de la Gironde

Les plants de maïs font déjà deux mètres de haut, impossible de regarder par-dessus et de tricher. Marie, Jean-François et leurs six enfants tentent donc tous les chemins pour atteindre la deuxième énigme, quitte à enchaîner les impasses. "On essaie d'être méthodique et de ne rien rater" avance Jean-François, "moi je suis, je suis perdue depuis le début" abonde Marie. Après plusieurs minutes, la famille bordelaise débouche sur une table d'énigmes.

Une famille de Bordelais tente de résoudre une énigme. © Radio France - Solène de Larquier

Un parcours d'une heure et demi parsemé d'énigmes

Eux ont choisi le parcours des petits sorciers qui se fait à partir de 7 ans. Il est inspiré des aventures du célèbre sorcier à la cicatrice mais aussi de la mythologie. Le parcours ludique, avec des jeux en bois, est quant à lui accessible à tout âge. Les cinq kilomètres de galerie réparties sur quatre hectares de champs se traversent en une heure et demi à deux heures, à condition de trouver les réponses pour ouvrir le cadenas final... "Pas besoin de connaissances particulières, c'est surtout de la logique et il y a beaucoup d'indices" affirme Julie, avec son fils d'un an sur le dos et accompagnée de ses parents pour cette sortie estivale. Des bonus se cachent également dans les galeries pour décrocher un petit cadeau.

Julien Delplanque et son épouse sont à l'origine de ce labyrinthe végétal géant. C'est la franchise Pop Corn qui a créé ce concept en Bretagne il y a 12 ans. Le couple bordelais connait bien les créateurs et a eu l'idée de créer une déclinaison girondine. Ils se sont associés à un agriculteur en bio de Cestas pour pouvoir utiliser son champ jusqu'en septembre, le maïs n'est donc pas traité. Le labyrinthe rencontre déjà son public puisque 400 personnes sont venues sur la première journée d'ouverture le samedi 11 juillet, sans compter les 250 places de la nuit d'horreur qui se sont arrachées. Une seconde nuit de l'horreur est prévue samedi 18 juillet (il restait encore quelques places ce lundi).

Le couple propose également des produits locaux dans l'espace de restauration au centre du parcours. Ils comptent d'ailleurs organiser des événements en août autour de marchés de producteurs.

Infos pratiques

Le labyrinthe est ouvert 7 jours sur 7 jusque fin août puis les mercredis et week-ends en septembre. Des nocturnes sont organisées tous les vendredis de l'été. Prix d'entrée entre 6 et 8 euros (gratuit pour les enfants de moins d'un mètre). Le labyrinthe se situe au 261 avenue Saint Jacques de Compostelle, 33610 Cestas.