C'est un projet à plus de 23 millions d'euros qui verra le jour à l'automne à Epernay : le musée du vin de champagne et d'archéologie régionale. Il sera dans un lieu classé Monument historique, l'ancien château Perrier, avenue de Champagne. Les travaux commencés en 2018 seront finis à l'automne.

VIDEO - Visitez le chantier du musée du vin de champagne et d'archéologie dans le château Perrier à Epernay

Il faut encore pas mal d'imagination pour se rendre compte de ce à quoi ressemblera le musée du vin de champagne et d'archéologie régionale, car partout des ouvriers s'affairent. Ils sont une cinquantaine en ce moment, contre une dizaine seulement mi-avril, quand les travaux ont repris en plein confinement et en pleine crise du coronavirus.

"Ça nous a obligés à mettre en place un référent Covid chargé de vérifier que les règles de sécurité étaient appliquées", explique Frédéric Girardin, directeur général des services techniques de la ville d’Epernay, "Nous avons aussi installé des points d'eau pour que les ouvriers se lavent les mains toutes les deux heures".

La pandémie bloque toujours aujourd'hui certains travaux, comme à l'étage réservé à l'archéologie, où les meubles attendent d'être installés. "Ce sont des meubles fabriqués par une entreprise belge, qui les fait monter par une entreprise roumaine ! Donc, on attend les autorisations pour les faire venir en France, sinon on ne pourra pas mettre en place les objets", souligne Frédéric Girardin.

Dans ce château Perrier, construit de 1852 à 1857 et classé Monument historique, l'enjeu pour les architectes étaient de construire un musée moderne, tout en respectant l'existant, comme les parquets en marqueterie, les décors sculptés ou encore les dorures. "L'écrin est presque aussi important que le contenu", avoue la directrice du musée du vin de champagne et d'archéologie, Laure Ménétrier.

Sur les 100 000 objets de la collection, 5% seront exposés

Ce musée rassemble les collections de trois musées : le musée d'arts et de curiosité, le musée d'archéologie et le musée du Champagne, soit 100 000 objets au total. "Les visiteurs pourront comprendre la géologie de la Champagne, puis comment l'homme s'est approprié le lieu et comment il a compris qu'il pouvait tirer profit de la craie, notamment, pour faire du champagne", explique Laure Ménétrier.

Le musée, qui a coûté 23,14 millions d'euros, ouvrira à l'automne. Reste à trouver un gérant pour le futur café, qui, lui, sera logé dans un des deux pavillons dans la cour d’entrée du musée, sur l'avenue de Champagne.