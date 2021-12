Immersion : les "gens" du Mont Saint-Michel

Entre Noël et le jour de l'An, France Bleu Cotentin vous emmène chaque jour à la découverte du Mont Saint-Michel. Village mondialement connu qui compte moins de 30 habitants et voit défilé chaque année plus de 2 millions de visiteurs, ce lieu emblématique de la Manche mérite une visite en immersion.