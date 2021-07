Immersion médiévale cet été à Suscinio dans le Morbihan

Jusqu’au 31 août, Suscinio propose un pont avec l’histoire, qui immerge les visiteurs dans le XVème siècle du domaine des Ducs de Bretagne.

Tout au long de l’été, les animations sont proposées de 10 à 20h dans le cadre de la journée au domaine de Suscinio :

- Une visite "État des lieux du domaine" accompagnée par le concierge du logis ducal. L’occasion de découvrir toute la richesse intérieure du château et ses grandes baies à meneaux, avec son oratoire, ses latrines à tous les étages, ses étuves (sorte de sauna ou salle de chauffe) qu’on ne retrouve qu’à Montmuran ou Vitré, etc. Un intérieur enrichi d’année en année par les archéologues qui sont sur site, dans la cour du château, depuis 2013.

- Des animations autour d’animaux, comme Frénégonde et Brunehaut , deux ânesses du Poitou nouvellement arrivées.

- Des initiations au maniement de l’une des plus célèbres armes du Moyen Âge, l’arbalète.

- Un camp de chasse, où Gauvain conte les plus belles parties de chasses de Suscinio.

- Des balades sur les 64 hectares du Domaine pour découvrir notamment l’importance du bois à cette époque.

Et partout, des médiateurs en costume et aussi des comédiens qui jouent par exemple des scénettes au camp de chasse.

Plus qu'un château, Suscinio est un domaine au coeur d'un territoire classé espace naturel sensible - Jean-Baptiste Rabouan - Domaine de Suscinio

Le retour des spectacles son et lumière

Et puis, les mardis et jeudis, à partir de 20h30, rendez-vous pour une soirée au Domaine. Au programme, concert de chants traditionnels et musique bretonne, contes des légendes de Suscinio, découverte de la cuisine médiévale au camp de chasse et spectacle nocturne conté par Philippe Torreton et projeté sur la muraille sud du château, avec feu d’artifice.

Les années pleines, le domaine de Suscinio accueille quasiment 200.000 visiteurs, ce qui en fait l’un des sites les plus visités de Bretagne.