"Impossible n'est pas Charrues" : 10 soirées de concerts pour le festival des Vieilles Charrues en 2021

"Impossible n’est pas Charrues", écrivent les organisateurs du festival des Vieilles Charrues sur leur site internet. Et malgré les conditions dans lesquelles pourront se dérouler les festivals cet été, avec notamment une jauge à 5.000 spectateurs, assis, le festival de Carhaix ne renonce pas à sa 29e édition, déjà reportée l'an dernier. Il ne pourra pas se tenir "dans sa configuration habituelle". Mais, écrivent les organisateurs, "nous ne pouvions nous résoudre à laisser la prairie de Kerampuilh silencieuse une année de plus".

C'est donc avec "un enthousiasme intact que toute l’équipe part à la découverte d’une nouvelle expérience, un nouveau défi, dans le but de vous concocter une édition pleine de surprises, afin de fêter (dans le respect des règles sanitaires) la joie de se retrouver et de partager à nouveau le frisson du live !"

Programmation dévoilée au printemps

Cet été, le festival des Vieilles Charrues se déroulera sous une forme inédite, avec 10 soirées de concerts, du 8 au 18 juillet 2021. La programmation de cette édition exceptionnelle sera dévoilée au printemps, font savoir les organisateurs, et la billetterie sera elle aussi ouverte exclusivement en ligne à partir du printemps. Et il n'y aura pas de service de camping assuré par le festival pour héberger les festivaliers.

Cette édition 2021 est donc complètement repensée par rapport à l'an dernier, et les billets achetés pour l'an dernier ne seront pas valables pour ces 10 soirées. "Vous pourrez demander le remboursement des billets du week-​end (vendredi, samedi et dimanche) ainsi que les pass trois jours via un formulaire. Et toutes les modalités seront disponibles le 25 février, sur le site internet du festival. Un email sera également adressé aux acheteurs de billets en ligne pour leur expliquer la démarche à suivre."

Un report du concert de Céline Dion ?

Enfin, le concert-événement de Céline Dion avait déjà reporté sa venue aux Vieilles Charrues en 2020. Cette fois, on sait qu'elle ne jouera pas cette année, mais les organisateurs ne renoncent pas, et travaillent "activement au report de son concert exceptionnel".

Sur sa page Facebook, le maire de Carhaix, Christian Troadec, fait déjà savoir que "Carhaix ne se couchera pas... encore une fois nous resterons debout ! Toujours debout !"