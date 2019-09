Inauguration de la passerelle, concert, témoignages... : Cherbourg se prépare à rendre hommage à Michel Legrand

Cherbourg rendra hommage au célèbre compositeur de la musique du film Les Parapluies de Cherbourg, Michel Legrand, samedi 21 septembre 2019. La passerelle du bassin du commerce sera baptisée en son nom et un spectacle retraçant sa vie sera présenté au public.

Cherbourg, France

Il a grandement contribué à la renommée de Cherbourg au niveau national voire international. Michel Legrand, compositeur des musiques du film Les Parapluies de Cherbourg, s'est éteint en janvier 2019. Il laisse derrière lui un brillant répertoire et beaucoup de souvenirs dans la mémoire des Cherbourgeois, nombreux à avoir assisté au tournage du film en 1963.

C'est pourquoi la Ville a décidé de lui rendre un hommage appuyé. Il aura lieu samedi 21 septembre, date du début des journées du patrimoine. Ce jour-là, à 18 heures, la passerelle du bassin du commerce, ouverte en 2016, sera officiellement inaugurée et prendra le nom de Michel Legrand. "Pour beaucoup de Cherbourgeois, souvent les plus âgés, ce tournage est extrêmement ancré et reste un souvenir très fort donc c'était important d'imaginer une soirée hommage", indique Catherine Gentile, adjointe au maire en charge de la culture.

L'actrice Macha Méril, épouse de Michel Legrand, sera présente à la cérémonie. D'autres personnalités, dont Catherine Deneuve, ont été invitées mais n'ont pour le moment pas confirmé leur présence. Le public pourra assister à l'inauguration. Le quai Alexandre III sera fermé à la circulation entre 17 et 19 heures pour l'occasion. Une déviation sera mise en place.

"On espère être à la hauteur."

La journée se poursuivra avec un spectacle donné à partir de 20 heures au théâtre à l'Italienne de Cherbourg-en-Cotentin. Il s'articulera autour de témoignages de figurants et d'assistants, d'extraits de la biographie de Michel Legrand et d’œuvres interprétées par les musiciens de l'orchestre de Cherbourg. "C'est particulier pour nous car c'est un musicien de renommée mondiale donc il faut apporter un soin particulier, notamment pour faire transparaître toutes les émotions à travers ses compositions, explique Eric Laurent, le président de l'orchestre. _On espère être à la hauteur_."

Tout un univers à découvrir

La musique des Parapluies de Cherbourg est très connue mais il y a d'autres œuvres et d'autres facettes de la vie de Michel Legrand à apprendre indique Benoît Lejuez, metteur en scène du spectacle et comédien de la compagne L'Esperluète : "En lisant son autobiographie, j'ai découvert une grande partie de sa vie, c'est passionnant. Son répertoire est immense et extraordinaire."

C'est lui qui a aussi recueilli les témoignages des Cherbourgeois qui ont vécu le tournage. "Tout le monde connaît l'anecdote sur la fausse pluie : le tournage a eu lieu en août, il faisait beau donc _ce sont les pompiers qui ont arrosé les rues de Cherbourg_", sourit le metteur en scène. Il y a plusieurs autres souvenirs comme celui-ci à découvrir. Ces témoignages seront à retrouver lors de la soirée hommage mais aussi à l'antenne de France Bleu Cotentin à partir du lundi 16 septembre, entre 16 et 19 heures.

Enfin, pour connaître Michel Legrand sur le bout des doigts, les spectateurs pourront assister à une conférence de Stéphane Lerouge, le biographe, à 11 heures dimanche 22 septembre au Quasar. Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles.