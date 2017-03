Inauguration du CCCOD en présence de la Reine de Norvège et de François Hollande ce vendredi

Inauguration officielle et royale ce vendredi du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, autrement dit le CCCOD ! Une inauguration en présence du Président François Hollande et de la Reine Sonja de Norvège.Cette inauguration sera suivie d'un dîner de gala.

Dés ce week-end, les tourangeaux pourront à leur tour découvrir ce centre d'art et de création contemporaine et les 3 expositions inaugurales. Un lieu de curiosité pour de nombreux tourangeaux tant pour l'architecture du batiment que pour les oeuvres exposées.

l'immense bâtiment blanc conçu par les frères architectes portugais Francisco et Manuel Aires Mateus à lui seul vaut le détour tout en haut de la rue Nationale à Tours. Avec ces 4500 mètres carrés, il est le plus plus grand Centre de création de France, il dispose de 3 espaces d’expositions : la Nef pour des installations monumentales visibles depuis l’extérieur, la galerie noire dédiée aux artistes contemporain et la galerie blanche pour accueillir l’œuvre de Olivier Debré. Coût total de ce bâtiment : 15 millions d’euros, financés par l’Europe, le Ministère de la Culture et les collectivités locales.

3 expositions sont présentées pour l'inauguration: l'une des œuvres d'Olivier Debré consacrées à son voyage en Norvège, la seconde présente de jeunes artistes norvégiens et enfin une troisième exposition présentera l'une des œuvres de Per Barclay un autre artiste norvégien.

Tout ce week-end, les tourangeaux pourront découvrir ce nouveau centre de création contemporaine. Ils pourront apprécier à la fois l'architecture du lieu mais aussi découvrir peut-être pour la première fois des œuvres contemporaines et là tout est prévu pour ne pas perdre en route le visiteur, des médiateurs accompagneront les visiteurs mais une application numérique lancée en même temps que l'inauguration du Centre leur permettra de visiter à leur guise et en toute connaissance ces expositions.

Tapis rouge et protocole pour l'inauguration du CCCOD

Une inauguration présidentielle et royale en présence de François Hollande et de la Reine Sonja de Norvège

Il y aura le ban et l'arrière ban des personnalités : la Reine de Norvège est attendue avec une délégation d'une trentaine de personnes, le CCCOD a en effet mis la Norvège à l'honneur dans les 3 expositions; pour l'accompagner François Hollande sera finalement présent accompagné des ministres Marisol Touraine et Audrey Azoulay pour la Culture. Tous seront accueillis par Patrice Debré président du CCCOD et fils d'Olivier Debré, derrière eux suivront les autres mécènes du CCCOD la région, le département, Tours+.

L'inauguration se terminera par un dîner de gala offert par le CCCOD dans la grand nef.

Tout le week-end les visites seront gratuites puis ensuite les tarifs iront 3 à 9 euros selon les publics, vous pourrez aussi prendre un verre ou vous restaurez et enfin la Boite à Livres a installé son rayon Beaux-Arts au sein du CCCOD.