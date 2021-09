Inauguration du nouveau port de Calais : demandez le programme des festivités de ce jeudi 9 septembre

À l'occasion de l'inauguration du port de Calais ce jeudi 9 septembre 2021 après six ans de travaux, une journée de festivités est prévue. Rendez-vous est donné aux Calaisiens et Calaisiennes dès 11 heures sur le front de mer et la journée s'achèvera un peu avant 23 heures, par un spectacle aquatique. Vers 13 heures, le son d'une corne de brume retentira dans toute la ville, suivie de celles des bateaux et des habitants.

15.000 cornes de brume distribuées

La journée débute vers 11 heures 30 : les Calaisiens et Calaisiennes sont invités à se rassembler sur le front de mer pour assister à la retransmission des discours dans le cadre de l'inauguration officielle. Ceux-ci seront retransmis en direct sur un écran géant installé au niveau de l'abri du célèbre Dragon, avenue Winston Churchill.

Le baptême du nouveau port aura lieu vers 13 heures : le son d'une corne de brume retentira dans toute la ville. En réponse, le Dragon rugira et tous les bateaux feront retentir leurs cornes de brume. Les habitants sont invités à donner de la voix eux aussi : à cet effet, la distribution de 15.000 cornes de brume est prévue dans les écoles, mais également chez les commerçants de Calais Nord avec la collaboration de l'association "Des Toques et sans Cravate" et de l'Union commerciale de Calais Nord.

Un spectacle aquatique joué trois fois

Le second temps fort de la journée se déroule en soirée, avec un spectacle aquatique, alliant jets d'eau, projections laser et animations musicales. Le spectacle se déroule au niveau du quai d'Angoulême à Calais avec deux accès pour s'y rendre, au niveau du quai Auguste Delpierre et du pont Henri Henon. La présentation d'un pass sanitaire est obligatoire.

Les Calaisiens et Calaisiennes pourront profiter de trois représentations du spectacle, d'une trentaine de minutes chacune, programmées à 20 heures 45, 21 heures 30 et 22 heures 15.

Ces festivités de jeudi se prolongent tout le week-end, du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, avec les Fêtes de la Mer, organisées par la Fédération régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime. À l'occasion de cette fête traditionnelle, quelques vieux gréments navigueront dans le nouveau bassin Charles de Gaulle.

