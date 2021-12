Inauguration officielle de Narbo Via, le musée de la Narbonne antique

Situé à l'est de Narbonne (Aude), Narbo Via met en valeur plus de 7.000 pièces de la Narbonne antique. Maintes fois repoussée à cause des conditions sanitaires, l'inauguration officielle est organisée ce samedi 11 décembre avec Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Narbo Via, et Lord Norman Foster, architecte du bâtiment.

Le musée devrait accueillir à terme un restaurant. - Nigel Young - Narbo Via

Le patrimoine narbonnais, une référence mondiale

Sous l’impulsion de Georges Frêche et du Professeur Jacques Michaud, la Région, à l'époque Languedoc-Roussillon, a lancé l'idée d’un nouveau musée archéologique à Narbonne pour faire revivre la prestigieuse cité antique qu’a été la cité.

Première colonie romaine fondée hors d'Italie, en Gaule, Narbonne est un foyer de la civilisation romaine dont le patrimoine antique est uneréférence à l'échelle mondiale. Financeur majoritaire du bâtiment, la Région Occitanie a mobilisé près de 57 millions d’euros pour la construction du bâtiment, aidée de l’État (1,5 million d'euro) et de l’Union européenne (6 millions d'euros).

Mosaïque découverte dans le quartier de Bourg à Narbonne, IIe s. - Arnaud Späni - Narbo Via

Pour célébrer l’inauguration officielle du musée, une programmation spécifique a été imaginée durant toute la journée du dimanche 12 décembre avec notamment Régal, le salon des producteurs locaux.

Depuis son ouverture mi-mai, Narbo Via a accueilli plus de 100.000 visiteurs.