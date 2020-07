Incendie de la cathédrale de Nantes : la Fondation du patrimoine lance une collecte

Le grand orgue baroque du 17e siècle n'a pu être sauvé par les pompiers. Il a été complètement détruit dans l'incendie de la cathédrale , ce samedi matin, tout comme comme un tableau d'Hippolyte Flandrin du 19e, une partie des stalles du chœur et les vitraux d'Anne De Bretagne datant du XVIe siècle. Très émue par la situation, la Fondation du patrimoine a décidé de lancer une collecte de fonds pour reconstruire au plus vite ce grand orgue qui avaient plus de 400 ans.

Une collecte en partenariat avec le ministère de la Culture

"Les dons des particuliers issus de la souscription publique seront intégralement reversés aux travaux", précise la Fondation dans un communiqué tout en précisant qu'elle ne relèvera aucun frais de gestion. Cette collecte a été mise en place quelques heures seulement après l'incendie de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul en partenariat avec le ministère de la Culture. Tous les dons se font à cette adresse : www.fondation-patrimoine.org/67426.