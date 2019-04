Incendie de Notre Dame de Paris : la cathédrale de Reims a connu le même sort

« Il y a bien encore les voûtes, les piliers, la carcasse mais les voûtes n'ont plus de toiture et laissent passer le jour par de nombreux petits trous », écrit Albert Londres dans un article du Matin publié le 29 septembre 1914. Le journaliste a fait le voyage jusqu'à Reims pour voir ce qu'il reste de la cathédrale. Il conclut son article par cette phrase restée célèbre : « La cathédrale de Reims n'est plus qu'une plaie ».

La cathédrale de Reims après les bombardements du 19 septembre 1914 © AFP - Bernard Crochet

Dix jours plus tôt, les Allemands bombardent l'édifice religieux, un joyau de l'art gothique, lieu du sacre des rois de France. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Un violent incendie se déclare. La charpente du 15e siècle ne résiste pas aux flammes. La cathédrale de Reims brûle toute la nuit. Au petite matin, elle n'est plus qu'un amas de pierres.

Les Allemands pensaient que la terrasse des tours pouvait servir de poste d’observation. Alors la cathédrale de Reims est devenue leur cible tout au long de la Première Guerre mondiale. Au total plus de 300 obus seront tirés sur le monument religieux.

Près de 20 ans de travaux de reconstruction

A la fin de la guerre, l'Etat entame la reconstruction de la cathédrale de Reims. Il est soutenu financièrement par des mécènes privés et internationaux notamment la famille Rockefeller. Le chantier est dirigé par Henri Deneux, architecte en chef des monuments historiques. On lui doit la charpente en béton armée de la cathédrale

Il faudra pratiquement 20 ans de travaux avant que ce monument emblématique de l'Histoire de France retrouve toute sa splendeur. L'entreprise est titanesque. En 1938, à la ville de la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale de Reims rouvre au culte.

Inscrite au patrimoine mondial de l'huminité par l'Unesco depuis 1991, la cathédrale de Reims est aujourd'hui renommée à travers le monde. Chaque année, elle accueille plus de 1,5 million de visiteurs qui viennent découvrir les vitraux de Marc Chagall datant de 1974 et ceux de l'artiste allemand Imi Knoebel installés en 2011 et 2015.