Incendie du paquebot Normandie : la piste d'un sabotage de la mafia

Un navire mythique qui disparaît dans un mystérieux incendie, de méchants mafieux et des réseaux nazis : c'est l'objet du nouvel épisode du podcast "Histoires salées" ce jeudi 7 avril 2022. Le 9 février 1942, le paquebot Normandie prend feu et coule dans le port de New York. Une enquête du FBI, menée rapidement, conclut à un incendie accidentel. Quatre-vingts ans plus tard, Jean-François Pahun apporte une nouvelle version. Celle d’un sabotage sur lequel planent les ombres de la mafia et de saboteurs nazis. Si la thèse officielle qui prévaut est celle de l’incendie, son enquête menée pendant quatre ans, entend sérieusement semer le doute. "Incendie du paquebot Normandie : accident ou sabotage", Le nouvel épisode du podcast "Histoires salées" revient sur cette enquête avec son auteur.

