Après le passage des flammes, la population s'est retroussée les manches pour aider au déblaiement des gravats, reconstruire ce que le feu a détruit. Les acteurs culturels, eux aussi, ont immédiatement répondu présents et décidé d'organiser des spectacles en faveurs des bergers et des populations.

Deux concerts exceptionnels vont avoir lieu ce vendredi soir à Ajaccio au Palatinu et Samedi soir au théâtre de Bastia. Des concerts exceptionnels par le nombre d'artistes, plus d'une centaineb sur les scènes ajaccienne et bastiaise, mais exceptionnel aussi par la rapidité avec laquelle l'affaire a été bouclée. A la baguette, à Bastia, Petru Guelfucci, le chanteur d'i Paesoli d'Orezza, lui-même bluffé par l'ampleur du mouvement autour des victimes des incendies : « Aujourd’hui encore je suis stupéfait de voir que cela a continué, tout le monde veut apporter sa pierre. Franchement j’ai été surpris, tant mieux pour les bergers et les autres, une mobilisation comme celle-là en si peu de temps c’est du jamais vu ! »

« Un engouement extraordinaire »

Comment expliquer cet engouement, pas facile, c'est peut-être même irrationnel. La Corse a connu beaucoup de feux de ce type, la solidarité a toujours été présente mais là, l'ampleur surprend. Plus de 80 000 euros ont déjà été récoltés par France Bleu RCFM et Corse Matin au profit des sinistrés. L'association U Svegliu Cerviunincu, très impliqué dans l'aide aux victimes et son président Jean-Michel Cardi : « On ne sait pas pourquoi, naturellement il y a eu un engouement extraordinaire, de toute la Corse…Est-ce que les réseaux sociaux font qu’aujourd’hui cela va assez vite ? C’est vrai que d’autres régions n’ont pas eu ce genre d’aide, peut-être que l’association a fait démarre ce processus, que les gens se sont mobilisés… »

Rendez-vous donc ce vendredi soir à 20h30 au Palatinu, à Ajaccio et demain samedi, 20h00, au Théâtre Municipal de Bastia.

