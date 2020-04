Incertitudes autour des "Heures Vagabondes" de la Vienne

Les 17ème "Heures vagabondes" de la Vienne menacées par le coronavirus et les mesures sanitaires liées au confinement. Pour l'instant, on ne sait toujours pas à quoi ressemblera le festival cet été.

"Nous ne ferons les "Heures vagabondes" de la Vienne cet été que si nous sommes sûrs de pouvoir assurer les conditions maximales de sécurité sanitaire". Bruno Belin, le président du département de la Vienne est on ne peut plus clair et pour l'instant, il reconnait des "incertitudes" sur le tenue du festival de l'été. La 17ème édition du festival organisé par le Département de la Vienne doit se dérouler du 10 juillet au 13 août et proposer 13 concerts gratuits dans les communes rurales du département.

Et si nous ne parvenons pas à faire ce que nous espérions pour les Heures Vagabondes, nous ferons peut-être plus d'Heures Bleu l'année prochaine avec France Bleu.

"Les "Heures vagabondes" ce sont des mois de préparation, avec des bénévoles et des élus", souligne-t-il. "Tous ces leviers ne peuvent pas être activés, d'autant que les conseils municipaux doivent aussi changer par endroit". Le président du département qui préfère en faire moins, "mais sans amateurisme".