Incroyable affluence à la foire du livre de Brive

Énorme succès de la foire du livre de Brive. Dès le vendredi la foule était au rendez-vous et plus encore ce samedi où dès l'ouverture quasiment il était impossible de circuler tant le monde se pressait dans les allées.

Brive-la-Gaillarde, France

On saura ce dimanche en fin d'après-midi lors du traditionnel bilan des ventes si la foire du livre 2019 a fait aussi bien, mieux peut-être, que les éditions précédentes. Mais une chose est quasiment sûre d'ores et déjà c'est que ce n'est pas une maigre édition. De fait la journée de vendredi a été particulièrement chargée. Et celle de samedi, de l'avis de nombreux Brivistes rencontrés dans les allées, très, très bondée. Il était presque impossible de se déplacer sans jouer des coudes durant toute la journée.

Les politiques aussi

Et preuve de l'affluence, certaines files d'attentes étaient absolument impressionnantes. "Je préfère ne pas la voir, ça va me faire peur" dit en souriant Michel Bussi. L'auteur de "Le temps est assassin" fait partie des plus assaillis. Il fallait parfois une heure de patience avant d'obtenir le précieux paraphe sur l'un de ses livres. Tout comme pour Marc Lévy, Amélie Nothomb ou encore Yasmina khadra. Il y avait beaucoup de monde également pour les stars du petit écran comme Nelson Montfort ou la miss météo Chloé Nabédian. Et, comme chaque fois à Brive, pour les politiques. François Hollande en tête mais sans doute suivi de près à ce concours-là par son ancienne ministre Christiane Taubira. Valérie Pécresse, François Baroin ou Bernard Cazeneuve ont aussi été très courus.

Christiane Taubira restera sans doute l'une des vedettes de cette édition 2019 © Radio France - Philippe Graziani

Amélie Nothomb, fidèle des fidèles de la foire, a comme chaque fois une impressionnante file d'attente à son stand © Radio France - Philippe Graziani