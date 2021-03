Incroyable engouement pour un jeune bouquiniste des Flandres

Aurélien Degroote n'en revient pas du haut de ses 19 ans d'avoir suscité un tel engouement sur le réseau social Twitter. Cet habitant d'Herzeele, en Flandres, a posté ce mercredi un message dans lequel il appelait à l'aide, expliquant n'avoir plus que 16€ sur son compte en banque après avoir essuyé un chiffre d'affaires réduit à 0€ au mois de février. Et le réseau social a largement suivi : son message a été retweeté près de 20.000 fois en moins de 24 heures mais surtout, il a vu les commandes en ligne affluer.

Ce jeune Nordiste a créé son entreprise en juillet 2020 "Thot : livres d'occasion". C'est le premier confinement qui lui a donné l'envie de se lancer. Il a donc commencé son activité, principalement en vendant des livres lors des marchés aux livres à Esquelbecq, mais sans avoir de boutique. Mais avec le nouveau confinement à l'automne et l'arrêt des marchés aux livres, son activité s'effondre. D'où cet appel au secours qui a été entendu : "Je ne m'attendais à rien et j'ai reçu de très nombreux messages, des encouragements, des petits mots, des commandes, c'est incroyable!", s'enthousiasme le jeune bouquiniste.

Aurélien Degroote possède 10.000 livres en stock © Radio France - Odile Senellart

Mais il doit aujourd'hui relever un autre défi : se mettre à la vente sur internet ! Il avait commencé tout doucement à vendre via jacheteencchf.fr, le site mis en place par la Communauté de Communes des Hautes de Flandres pour les artisans locaux. Mais il avait peu de titres en ligne. Or, depuis son post sur Twitter, les commandes affluent, plus d'une centaine ! Il va donc falloir qu'Aurélien accélère le rythme et c'est un sacré challenge. Sur les quelques 10.000 livres qu'il stocke actuellement, une centaine seulement étaient en ligne : "Ça prend beaucoup de temps! Il faut étiqueter le livre, mettre le code, le reprendre en main pour vérifier l'état, faire trois photos par livre, transférer les photos, les télécharger, peser chaque livre un par un, bien vérifier l'état, etc. Oui, ça prend du temps !"

"Il prend le temps de discuter et de connaître vos goûts"

Marjorie est l'une des premières à avoir relayé son post sur Twitter. Et pour cause, cette habitante de Roquetoire, entre Saint-Omer et Aire-sur-la-Lys, est déjà une fidèle d'Aurélien. Elle l'a rencontré aux marchés aux livres d'Esquelbecq et avait pris l'habitude de lui acheter des livres, 5 ou 6 à chaque fois : "Il prend vraiment le temps de discuter, de connaître vos goûts, de vous conseiller au mieux, c'est un vrai partage, ce qu'apprécie tout passionné de livres !"

Aurélien a également lancé un appel aux dons via son compte Twitter afin de l'aider à préparer l'avenir. Il réfléchit à ouvrir sa propre boutique dans un container réaménagé ou à investir dans un camion ambulant pour aller vendre ses livres un peu partout mais en restant en milieu rural.