Indiana Jones : le cinquième volet présenté à Cannes, retour sur une saga culte

C'est une avant-première mondiale : le cinquième volet de la saga "Indiana Jones" est présenté jeudi au Festival de Cannes. Soit quinze ans après le dernier épisode, projeté lui aussi hors compétition sur la Croisette à l'époque.

ⓘ Publicité

"Indiana Jones et le cadran de la destinée"

C'est la dernière apparition de Harrison Ford dans la peau du plus célèbre des archéologues. L'évènement valait bien le déplacement. L'acteur américain de 80 ans est à Cannes pour la présentation jeudi du dernier volet de la saga. Dans ce nouvel opus, "Indy" est accompagné à l'écran par l'actrice Phoebe Waller-Bridge, vue dans la série "Fleabag". D'après les premières images, elle joue la filleule d'Indiana Jones et n'hésite pas à lui rappeler, avec un certain franc-parler, son incroyable longévité.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée - Bande-annonce officielle (VF) | Disney

Pour la première fois depuis le début de la saga, pas de Steven Spielberg derrière la caméra. Le film est réalisé par James Mangold, qui a notamment dirigé le film "Le Mans 66" et "Logan". Pas de changement en revanche coté musique. L'auteur de la bande originale, John Williams, met une nouvelle fois en musique les péripéties d'Indiana.

Retour sur une saga à succès

Deux monstres du cinéma ont imaginé l'aventurier devenu légende avec son fouet et son chapeau : George Lucas et Steven Spielberg. L'idée est née dans l'esprit du réalisateur de "Star Wars", avant la guerre des étoiles. Le projet se concrétise sur une plage de Hawaï où les deux hommes passent leurs vacances. Arrivera finalement le premier volet en 1981, "Les aventuriers de l'arche perdue", un carton dans les salles avec plus de six millions d'entrées en France.

Trois ans plus tard, le deuxième épisode "Indiana Jones et le Temple Maudit" sort en salle et c'est toujours un succès. Plusieurs des scènes de ce volet, beaucoup plus sombre que le précédent, deviennent cultes, comme le banquet du maharadjah. Souvenez-vous du menu : serpents vivants, soupe aux yeux et cervelle de babouin.

Indiana Jones et le temple maudit - Le repas

En 1989, dans "Indiana Jones et la dernière Croisade", notre héros se bat une nouvelle fois contre les nazis mais il y a du nouveau au casting. Le père d'Indy fait son apparition*.* Il est incarné par l'acteur Sean Connery, pourtant âgé de seulement 12 ans de plus qu'Harrison Ford.

Il faudra attendre 20 ans, pour retrouver l'archéologue au cinéma. Avec la sortie en 2008 du quatrième volet "Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal". Cette fois l'accueil est mitigé. Pour de nombreux spectateurs et critiques, le film n'est pas fidèle à l'esprit de la saga. Alors ce dernier épisode va t-il réconcilier Indy et ses fans ? Réponse cet été, puisqu'après la projection du film sur la Croisette, il faudra attendre jusqu'au 28 juin pour le voir dans les salles en France.

Le dernier volet d'Indiana Jones a été diffusé en avant-première fin avril à Las Vegas aux États-Unis. En France, il est projeté hors compétition à Cannes. © Getty - ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES