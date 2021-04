Coronavirus : Indochine reporte sa tournée "Central Tour" en 2022

Il faudra finalement patienter un peu plus que prévu pour voir Nicolas Sirkis chanter "Canary Bay", "L'Aventurier" ou "3e sexe". Indochine annonce ce mardi 6 avril 2021 le report des concerts de sa tournée "Central Tour". Les six concerts prévus entre mai et juillet de cette année à Bordeaux, Marseille, Paris, Lyon et Lille sont reportés au printemps-été 2022. "On est obligé de reporter à 2022, on ne peut pas laisser les gens dans l'incertitude", a confié à l'AFP le leader du groupe, Nicolas Sirkis. "Vous êtes plus de 400.000 à avoir réservé pour ces six concerts ce qui en fait le plus grand événement musical de ces derniers temps en France" a précisé le groupe dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Il vaut mieux être raisonnable - Nicolas Sirkis

À Bordeaux, 55.000 places avaient été vendues pour le concert d'ouverture de cette tournée, au stade Matmut Atlantique. Le coup d'envoi de la série de concerts sera finalement donné au Stade de France le 21 mai 2022. Suivront Bordeaux (4 juin), Marseille (11 juin), Lyon (25 juin) et deux dates à Lille (2 et 3 juillet). "Il vaut mieux être raisonnable, et, malheureusement, reporter tout à l'été prochain. C'est chiant, c'est sûr ; décevant, c'est sûr ; surtout pour le public qui avait réservé longtemps à l'avance. On ne fêtera pas nos 40 ans, mais nos 41 ans, ce sera encore plus fort !" a ajouté Nicolas Sirkis.

Les billets restent valables

Les billets restent valables, y compris pour les places offertes à des soignants. les spectateurs qui ne pourront pas se libérer aux nouvelles dates, seront remboursés.