Indochine reporte le concert du Stade Vélodrome à Marseille

Le leader d'Indochine annonce que la tournée des 40 ans du groupe est reportée à 2022 à cause de la crise sanitaire. Elle devait passer par le Stade Vélodrome le 5 juin prochain. Indochine viendra finalement à Marseille le 11 juin 2022.

"On est obligés de reporter à 2022, explique Nicolas Sirkis, le leader. On ne peut pas laisser les gens dans l'incertitude. On ne fêtera pas nos 40 ans, mais nos 41 ans, ce sera encore plus fort !"

Le coup d'envoi de la tournée anniversaire "Central Tour" sera finalement donné au Stade de France le 21 mai 2022. Suivront les stades de Bordeaux (4 juin), Marseille (11 juin), Lyon (25 juin) et deux dates à Lille (2 et 3 juillet). Les billets restent valables, y compris pour les places offertes à des soignants. Les spectateurs qui ne pourront se libérer aux nouvelles dates, seront remboursés.