Indre : 8 concerts gratuits dans le cadre du festival Darc au pays du 9 au 16 août

Marc Fleuret et Eric Bellet présentent la programmation de Darc au pays

Comme chaque année depuis 1999 -exception faite des éditions 2020 et 2021 annulées pour cause de Covid - le festival Darc délocalise une partie de ces concerts dans huit communes du département. "L'objectif est vraiment d'animer la place du village, de montrer que Darc ce n'est pas que Châteauroux !" explique Eric Bellet, directeur du Festival Darc.

ⓘ Publicité

Ces concerts sont gratuits, tant pour les mairies qui accueillent la scène que pour les spectateurs. "Les mairies fournissent seulement une prise de courant et des repas pour les groupes et l'équipe technique". L'an passé, chaque concert a réuni plus de 500 spectateurs en moyenne.

Service supplémentaire cette année, une navette gratuite sera mise en place le lendemain du concert dans chacune des communes concernées pour proposer d'acheminer gratuitement ceux qui le veulent au concert place Voltaire à Châteauroux. Ainsi, la navette sera à Celon le 10 août, Val-Fouzon le 11, Oulches le 12, Vatan le 13, Orsennes le 14, Thenay le 16 et Mouhet le 17.

5 groupes au programme

9 août : Celon. Une touche d'optimisme.

10 août : Val Fouzon. Une touche d'optimisme.

11 août : Oulches. Jihel.

12 août : Vatan : Stabar.

13 août : Orsennes. Stabar.

14 août : Villers-les-Ormes. Radio Byzance.

15 août : Thenay. Radio Byzance

16 août : Mouhet. Jihel.

La fanfare Dats it Brass Band proposera également un concert en première partie de chacun de ces rendez-vous.