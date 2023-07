Indre : au festival du son continu du château d'Ars, la musique ne s'arrête jamais

Le festival du son continu au château d'Ars, c'est de la musique et de la danse traditionnelle tout ce week-end, du 15 et 16 juillet.

D'un bout à l'autre du parc du château d'Ars (Indre), la musique ne s'arrête jamais. Le festival du son continu a repris ses quartiers comme chaque année, pour trois jours. De 10 heures à 5 heures du matin, les 132 luthiers, et les milliers de festivaliers échangent, dansent, et jouent ensemble.

ⓘ Publicité

Un festival programmé, sans l'être

C'est l'ADN du festival du son continu pour Vanessa, bénévole et membre de l'équipe d'organisation du festival. "Vous venez pour des concerts, des conférences, un bal de nuit qui sont annoncés", explique-t-elle. "Mais nous avons fait en sorte que tout au long de la journée les gens puissent jouer et danser ensemble n'importe où'', s'enthousiasme la bénévole.

Des parquets de danse au milieu de la forêt, de grandes tablées et des tentes pour protéger les instruments. Tout est fait pour que les festivaliers puissent s'organiser par eux-mêmes. Résultat: la musique ne s'arrête jamais. De petits groupes, qui se sont souvent rencontrés sur les lieux, jouent et partagent leurs morceaux.

Etre accessible au plus grand nombre

"La musique traditionnelle, c'est pour toutes les générations", sourit Youmi, une musicienne et danseuse de 27 ans, qui vient au festival du son continu depuis 5 ans. Elle-même a commencé à fréquenter les bals folk à l'âge de 13 ans. "C'est une histoire de transmission", note-t-elle. Alors forcément, il y a des petits, voire des bébés, autant que des personnes plus âgées.

Pour permettre ces rencontres intergénérationnelles, le festival mise sur des tarifs bas, et la gratuité pour les jeunes. "On peut passer notre journée dans le parc du château, de 10 heures à 5 heures du matin, pour seulement 8€", souligne Vanessa. L'équipe d'organisation espère attirer autant de curieux, et passionnés que l'an dernier: Ils étaient plus de 18 000.

Toutes les informations pratiques sont sur le site du festival .