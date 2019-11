Indre : bientôt un site web pour recenser tous les Poilus morts au combat

Châteauroux, France

Pendant près de 7 ans, les amateurs du cercle de généalogie du Bas Berry ont travaillé d'arrache pied pour recenser tous les Poilus tombés au front pendant la Première guerre Mondiale. Ils ont ainsi collectés plus de 12.000 noms. Désormais, avec les archives municipales, les généalogistes vont proposer un site internet pour rendre leurs recherches accessibles à tous.

"Nous nous sommes inspirés de ce que propose Boulogne Billancourt, précise Christian Pineau, président du cercle de généalogie du Bas Berry. Pour chaque Poilus, nous indiqueront près de 80 informations. Il y aura évidemment l'état civil, la date et la cause du décès, mais aussi les circonstances si on les connait, le lieu de la mort et la descendance...".

On pourra accéder aux recherches via le nom d'un Poilu ou bien via une date : "En tapant par exemple 1 avril 1916, le site ressortira tous les noms de tous les soldats indriens morts ce jour-là" précise Christian Pineau.

Le site est en cours d'élaboration.