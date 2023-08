Indre : Ciné de campagne de retour pour six séances en plein air dans la MOVE

Derrière la salle des fêtes de Prissac, chacun arrive avec sa chaise pliante et sa petite laine. A l'entrée, le comité des fêtes du village propose un casse-croûte. Un esprit de colonie de vacances règne à quelques minutes de la séance, on retrouve les copains, on discute avec les voisins, on cherche la meilleure place... Au programme de la séance ce soir, "Qui m'aime me suive !" avec notamment Bernard Lecoq à l'affiche. Ce qui correspond à la ligne directrive du festival : des films à la campagne et sur la campagne.

Bernard Lecoq, parrain du festival et présent pour la première

Et justement, l'enfant du pays est à Prissac pour l'occasion. Egalement parrain du festival Bernard Lecoq découvre l'ambiance bon enfant qui règne : "Je ne savais pas comment c'était organisé mais chacun vient de façon à être un peu confortable… Ils sont gâtés parce qu'on peut boire, manger et pouvoir être repus mais pas endormis pour assister aux projections".

Trois séances à venir les 16, 17 et 18 août

Michel Guilbert, à l'origine du festival est lui aussi très heureux de poursuivre l'aventure une deuxième année. La communauté de communes Marche Occitane - Val d'Englin compte 17 communes, ainsi l'an prochain le festival aura fait le tour de tous les villages de la collectivité. Mais avant de penser à l'an prochain il reste trois séances cet été. Et la prochaine c'est le mercredi 16 août à Bonneuil avec le film "Les Gardiennes". La projection se fera dans la cour de la ferme de Home, où a été tourné une bonne partie du film. Puis le jeudi 17 août ce sera "Alexandre le bienheureux" diffusé à Roussines et pour terminer "Les folies fermières" le 18 août à Chalais. Toutes ces séances sont gratuites et en libre accès .

Elus et organisateurs ont accueilli Bernard Lecoq avant la projection de "Qui m'aime me suive !" à Prissac le 9 août. © Radio France - Pierre Frasiak