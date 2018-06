Châteauroux, France

C’est reparti pour secrets de fabrique 2018 ! Du 14 juin au 21 septembre, pendant trois mois, des entreprises et des artisans de l’Indre ouvrent leurs portes au grand public, une manière de partager leurs savoir-faire et de faire découvrir le Berry autrement. C’est la 11ème édition cette année, organisée par l’ADTI l’Agence de Développement touristique de l’Indre en partenariat avec la CCI et la Chambre des métiers. Berry Province a enregistré à ce jour près de 400 réservations.

Ils participent à l'opération pour la première fois

Cette année quatorze nouvelles entreprises sur soixante intègrent le dispositif, parmi lesquelles : les Jardins typographiques de Diors, le Théâtre Maurice Sand à La Châtre, Berry sellerie à Châteauroux (fabricant de selles de moto), Fleur de Berry à Aigurande (farine bio), ou encore Wyjolab à Chaillac (laboratoire de médicaments pour les abeilles).

Près de 300 visites d'entreprises sont programmées sur les trois mois, notamment votre radio France Bleu Berry. Huit visites sont programmées cet été pour découvrir les coulisses de votre radio préférée (les 5, 12, 19 et 26 juillet, puis les 2, 9, 16 et 23 août à 10h30).

Près de 2.000 visites l’an passé

L'opération connaît chaque année un vrai succès. L'an dernier, les visites avaient attiré près de 2.000 curieux, des berrichons comme des gens de passage, une hausse de plus de 30% par rapport à 2016. Berry Province cherche aussi à attirer un nouveau public, plus jeune, en passant par les réseaux sociaux. L’an dernier plus de 4 visiteurs sur 10 s’étaient inscrits sur internet. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de Berry Province en cliquant ici.