Indre : des œuvres d'art de musées prestigieux à découvrir à Châtillon-sur-Indre

Voir un opéra ou un tableau de Monnet en zone rurale, ca peut paraitre compliqué matériellement. Et pourtant c'est possible depuis début juillet à Châtillon-sur-Indre. L'exposition "Micro-folie" a ouvert ses portes, dans les locaux de l'office de tourisme, place du Vieux Château. Le principe : faire découvrir des œuvres des grands musées et salles de spectacle en zone rurale. C'est le Ministère de la Culture qui est à l'initiative de ce programme, via le Parc de la Villette. Dans l'Indre seules deux communes l'ont adopté : Reuilly, et Châtillon-sur-Indre donc.

Amener des œuvres renommées en zone rurale

Une soixantaine d'œuvres en tous genres (peintures, sculptures, opéras etc.) sont proposées à Châtillon-sur-Indre. Elles sont visibles sur un écran géant, et il est possible d'interagir avec ces œuvres via des tablettes numériques. Pour avoir plus d'informations, mais aussi pour s'amuser avec de manière ludique; des puzzles ou des jeux du Taquin sont ainsi proposés. L'idée est d'offrir un accès à la Culture en dehors des grandes villes, comme l'explique le maire de Châtillon-sur-Indre, Gérard Nicaud : "pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est de donner la possibilité aux habitants de Châtillon d'avoir un accès direct à la Culture sans être obligé d'aller à Châteauroux dans une salle nationale, ou d'aller à Tours à l'opéra (...) C'est l'occasion d'aller visiter des grandes expositions. Je veux dire : on ne peut pas tous les jours non plus aller à la Villette, ou au Grand Palais (...) Le monde rural à le droit lui aussi à son petit volet Culture**."**

La ville de Châtillon a candidaté pour intégrer ce programme "Micro-folie". Le projet a coûté 45.000 euros, financés quasiment à 60% par des subventions.

Une approche ludique pour "donner le goût de la Culture"

L'exposition se veut ludique. Avec des jeux autour des œuvres, mais aussi des casques de réalité virtuelle disponibles sur réservation. Plusieurs thématiques sont abordées tout au long de l'été. Focus sur l'Égypte par exemple entre le 24 et le 31 juillet (à l'occasion de la journée de la révolution égyptienne le 23 juillet). On pourra se plonger à 360° au cœur des pyramides, avec une ballade à dos de dromadaire. Au delà des casques de réalité virtuelle, une animation pour apprendre à écrire son nom en hiéroglyphes est également proposée.

"L'objectif reste de donner aux gens le goût des musées, le goût de la Culture, pour qu'ils aient à terme envie de se déplacer et de voir en direct un opéra, de participer à un concert, de rentrer dans un musée pour voir les œuvres. Mais pour avoir cette envie, il faut dépoussiérer cette idée du musée avec des vieux trucs qui traînent et qui ne donnent pas très envie" explique Diane Hars, de l'office de tourisme de Châtillon-sur-Indre. Micro-folies vient seulement de s'installer dans la commune, difficile donc de faire déjà le bilan de l'opération, mais elle semble séduire : "l'autre jour j'ai eu une famille, une maman qui est venu avec des ados, un peu avec les pieds de plomb. C'était prévu pour cinq minutes, ils sont restés vingt minutes. Ils se sont pris au jeu" raconte Diane Hars.

Micro-folie est ouvert tous les jours à Châtillon-sur-Indre, avec des visites libres, des animations, et des visites scolaires. Les horaires et les créneaux sont à retrouver notamment sur la page Facebook de l'office de tourisme .