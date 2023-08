Indre : deux mardis de balades contées en Brenne

Corinne Duchêne a le talent merveilleux de vous prendre par le bout de l'oreille, et de vous emmener, de mots en mots, dans un univers magique peuplé de fées, de lutins et de géants. "Je travaille comme au cinéma : avec des gros plans, des ralentis, des retours en arrière. Je tisse l'histoire avec les mots, partant parfois du milieu, du début, d'un personnage ou d'un autre". Façonnant ainsi chacune de ces légendes, la conteuse berrichonne surprend le spectateur même le plus récalcitrant.

"Parfois, il y a des maris venus juste pour accompagner leur femme ou leurs enfants. Et j'aime voir dans leur yeux quand ils se font cueillir... J'aime voir leur émotion". Ce lâcher prise qui permet aux spectateur d'accepter d'entrer dans l'histoire et de suivre la conteuse.

Au milieu de tournées, de spectacles dans des arènes, de représentations préhistoriques, cette pause berrichonne est une jolie récréation pour Corinne Duchêne**, fidèle au poste depuis de nombreux étés**, quelques soirs d'août, au bord de l'étang de la Mer Rouge à Rosnay. "C'est une promenade sous la lune. On va écouter le cri du Hupeur, croiser la Biche Blanche et même Gargantua, qui a formé les buttons brennous !"

Une façon de raconter le patrimoine du Berry, tout en lui insufflant une seconde jeunesse. "Le Berry n'a pas été plus sorcier qu'ailleurs. Sortons notre culture si riche et si belle de son côté folklorique, laissons la ouvrir ses ailes. Le XXIe siècle à toute la place pour l'accueillir"

Pratique : Balade contée les mardis 8 et 15 août. Rendez-vous à 20h30 parking de la Mer Rouge. Prévoir une lampe torche. 5 à 9 euros - gratuit pour les moins de 6 ans.