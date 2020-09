Indre : Equinoxe dévoile sa nouvelle saison

La scène nationale Equinoxe a dévoilé ce mardi le programme de la saison 2020-2021. Une année qui fait la part belle à la danse et au spectacle vivant tout en proposant un programme varié et familial.

La saison commencera en fanfare ! Dès samedi, Equinoxe propose un spectacle de cirque sous le chapiteau du boulodrome de Belle Isle : Campana par le Cirque Trottola. Premier spectacle circassien qui sera suivi de Caillasse, spectacle gestuel humoristique et Baltringue (les 6, 7, 8 et 9 novembre).

De la musique avant toute chose

De grands noms et de belles découvertes cette année encore. La saison musicale débutera avec Michelle David (soul). Lui succéderont sur scène Jeanne Added, le big band d'André Charlier et Benoit Sourisse, Mélanie Dahan, l'Orchestre National de France ou encore Jane Birkin. Les Murmures du Paradis proposeront eux un spectacle autour de la musique irlandaise et médiévale.

De la danse et de l'humour

Au chapitre des arts vivants, Equinoxe propose cette année encore de jolis spectacles autour de la danse : Les Rois de la Piste met en scène une quarantaine de personnages loufoques et tout en énergie (jeudi 8 octobre), Kartographie #Chateauroux, création originale et participative autour du voyage, Näss (Les Gens), chorégraphie autour des musique du Maghreb (3 février, De Françoise à Alice + Lou, des portraits chorégraphiés (vendredi 16 avril), Somos, qui allie danse et acrobaties ou encore People What People, avec sept danseurs en quasi transe.

Comme chaque année, la scène nationale indrienne invite à découvrir de nombreux spectacles d'humour avec par exemple François Morel (17 décembre) ou encore Plaire - Abécédaire de la séduction, un divertissement proposé par le comédien Jérôme Rouger.

Du théâtre sous toutes ses formes

La saison permettra de naviguer du théâtre contemporain au classique ré-interprété. En terme de contemporain : La Très bouleversante confession de l'homme qui a abattu le plus grand fils de pute que la Terre ait porté, un spectacle autour du 11 septembre, La Mécanique du Hasard, une histoire au milieu du désert texan, ou encore Les Naufragés qui met en lumière les sans abris. A redécouvrir aussi, les très classiques mais revisités Beaucoup de Bruit pour rien et l'Ile des esclaves entre autres pièces de cette saison.

Les inclassables

Citons enfin plusieurs spectacles originaux alliant différents arts comme Désobéir, qui aborde le thème difficile de la jeunesse des quartiers, Le Bruit des Loups, spectacle mêlant contes et magie ou encore Moby Dick, qui mélange marionnette et vidéo.

Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes sur le site d'Equinoxe.

Vendredi, Jérôme Montchal, directeur d'Equinoxe, sera notre invité à 7h45 sur France Bleu Berry.