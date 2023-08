Indre et Cher : une été réussi pour les festivals, avec plusieurs records battus

Le festival du son continu au château d'Ars, c'est de la musique et de la danse traditionnelle tout le week-end, du 15 et 16 juillet.

À priori, la période estivale a été plutôt bonne pour un certain nombre de festivals dans l'Indre. Certains ont même battu des records de fréquentation pendant cette été 2023. Tour d'horizon, et bilan des principaux événements.

Le Nohant festival Chopin

Le Nohant festival Chopin a retrouvé des couleurs cette année, pour sa 57eme édition. "C'est un très bon bilan, qui nous fait complètement oublié la période que l'on a traversée avec le covid. Ca peut paraître loin, mais pas tant que ça, parce que les habitudes des gens avaient changé, et donc on était toujours un petit peu inquiets, même si l'année dernière ca avait déjà bien marché" explique le président de ce festival de musique classique, Yves Henry. Le Nohant festival Chopin a retrouvé son niveau record de fréquentation avant covid, en 2019, avec près de 10.000 spectateurs avec les concerts Hors les murs.

Record battu aussi pour le Son continu du château d'Ars

Le festival de musique et de danse populaire du Son continu, au château d'Ars, a accueilli pendant quatre jours au total plus de 20.000 visiteurs; soit 2.000 de plus que l'année précédente. "C'est surtout sur les entrées parc, les entrées journalières, où là cette année on voit vraiment le retour des locaux" détaille Léo Pétoin, chargé de production.

La fréquentation bondit de 30% aux fêtes franco-écossaises d'Aubigny-sur-Nère

L'été a également été particulièrement bon pour les fêtes franco-écossaises d'Aubigny-sur-Nère, dans le Cher. L'événement attiré environ 40.000 visiteurs en trois jours et demi, une fréquentation en hausse de 30%, selon les organisateurs. Au total, 15.000 repas ont été servis, et il y avait environ 1.500 personnes pour le championnat de France de pipe band.

Une très bonne seconde édition pour les Intemporelles d'Argenton

Pour sa deuxième édition, le festival les Intemporelles (ex festival Debussy) d'Argenton-sur-Creuse a quasiment doublé son nombre d'entrées, avec 4.000 spectateurs entre le 24 et le 30 juillet. Cinq concerts ont affiché complet. Les concerts du vendredi soir, avec notamment Alela Diane (folk), et du samedi soir, avec Zao de Sagazan (chanson francaise, musique électronique), ont particulièrement séduit.

Alela Diane "Of Love (Original Demo)"

Les stagiaires de Darc n'ont jamais été aussi nombreux

Du côté du festival Darc de Châteauroux, qui s'est déroulé pendant la première moitié du mois d'août, le bilan est également plutôt satisfaisant. Son directeur Éric Bellet a déjà annoncé un record de fréquentation pour le stage de danse , avec 652 participants. Pour ce qui est de la partie concerts, on ne connaît pas encore le bilan, mais c'est Kendji Girac qui a attiré le plus de monde, selon Éric Bellet.