La diminution des recettes liées au tourisme dans les petits châteaux en Touraine pèse sur leur budget. Et les travaux de restauration prennent du retard. Gizeux, Champchevrier et Cinq-Mars-La-Pile font appel au financement participatif.

Indre-et-Loire : les châteaux de Gizeux, Cinq-Mars et Cléré se tournent vers le financement participatif

Le grille d'honneur du château de Champchevrier a besoin d'être déposée et restaurée

Les appels au mécénat et au financement participatif se multiplient dans les petits châteaux de Touraine pour aider aux travaux de restauration car la disparition des touristes à cause du confinement a considérablement réduit les recettes. Les trois derniers châteaux à faire appel aux dons sont les châteaux de Gizeux, de Cinq-Mars-La Pile, et Champchevrier à Cléré-les-Pins. Tous trois se sont inscrits sur la plate-forme de financement participatif Dartagnans. Est-ce que les Tourangeaux ont répondu présent?

L'appel marche bien pour le château de Champchevrier à Cléré-les-Pins qui a besoin de restaurer sa grille d'honneur du 18ème siècle. La plateforme Dartagnans a dépassé les 20 000 euros. La propriétaire du château Laurence Bizard-Hamilton s'en réjouit

C'est un succès car on a atteint pour l'instant 26 000 euros, c'est formidable de voir la générosité du public pour certains projets, on voit que les Français aiment leur patrimoine -Laurence Bizard-Hamilton

Au château de Cinq-Mars-La Pile, c'est l'escalier hélicoïdal d'une tourelle et le conduit d'une cheminée qui menacent de s'effondrer. Louis-Paul Untersteller, le propriétaire, nous le raconte

Il y a des pierres qui sont tombés par la cheminée dans la salle du rez-de-chaussée, vous imaginez de voir toutes ces grosses pierres dégringoler et rouler par terre, c'est impressionnant -Louis-Paul Untersteller

Une subvention a déjà été versée. Le château de Cinq-Mars-La-Pile cherche encore 10 000 euros via la plate-forme Dartagnans. Enfin, à Gizeux, les propriétaires du château ont lancé le 25 novembre une campagne de mécénat participatif qui va jusqu'au 15 janvier. Ils ont besoin de 15 000 euros pour sauver les décors de la chapelle des infiltrations d'eau et faire des travaux de drainage. Stéphanie De Laffon est ravie du succès de la collecte

Il faudrait qu'on atteigne plutôt 15 000 euros et même 20 000 ce qui permettrait de faire de plus gros travaux sur la toiture qui en a bien besoin aussi -Stéphanie De Laffon

Sur la plateforme Dartagnans, chacun des trois châteaux est référencé. Les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%.