Indre-et-Loire : 9.000 visiteurs ce week-end à la 30ème foire aux entrecôtes et à l’échalote de Saint-Genouph

Ce week-end se déroule la 30ème édition de la foire aux entrecôtes et à l'échalote de Saint-Genouph près de Tours. On attend 9.000 personnes, avec un dispositif spécial pour faire face à la canicule.

Saint-Genouph, France

Ce n'est pas la canicule qui empêchera la tenue ce week-end de la 30ème édition de la foire aux entrecôtes et à l'échalote de Saint-Genouph en Indre-et-Loire. Il faut dire qu'en trois décennies, les organisateurs de cette fête populaire ont vu pas mal de coups de chaud, et les 120 bénévoles mobilisés ont l'habitude de gérer ce type de situation. "On va installer des robinets un peu partout sur le site", explique le président du comité des fêtes Patrick Seran. "On a aussi prévu d'installer un brumisateur qui sert au Marathon de Tours".

On va servir 850 kg de viande

L'événement a attiré 9.000 visiteurs l'an dernier, soit 3.000 repas servis. Pour préserver la chaîne du froid, et préserver la qualité des 850 kg de viande servis, trois camions frigorifiques sont stationnés sur le site, sans oublier les réfrigérateurs. La foire débutera le samedi à 19h30 par le repas et se terminera par un feu de la Saint-Jean et un bal champêtre gratuit. Le dimanche, outre la restauration à partir de 12h, il y aura une brocante, des attractions foraines (également samedi), un feu d'artifice et une retraite aux flambeaux. Un concert de la Vaginale (fanfare de la faculté de médecine) est aussi prévue ainsi qu'une démonstration de vélos acrobatiques et un spectacle de clown. "Avec la chaleur, on s'attend à avoir moins de monde le midi que le soir", explique Patrick Seran.