Indre-et-Loire : à la sortie du coma, il avait presque tout oublié sauf les chansons de Renaud

Le chanteur Renaud joue ce dimanche soir à 19H au palais des congrès de Tours. Un concert pour lequel il n'y a plus une place de libre depuis des mois. Même si sa voix n'est plus ce qu'elle était, Renaud compte encore de très nombreux fans qui vivent avec sa musique depuis des années et pour qui il représente beaucoup.

Arnaud s'est réveillé du coma en ayant presque tout oublié, sauf ses proches et Renaud

Arnaud a quelques difficultés d'élocution, mais quand on lui demande ce que Renaud représente pour lui, la réponse est tout à fait claire : "Tout...tout". En 2005, quand il s'est réveillé après quatre mois de coma, suite à un accident de moto, Arnaud se rappelait de peu de choses, mais il n'avait pas oublié Renaud : "Il ne se souvenait pas de grand chose, sauf de nous, sa famille proche, et de Renaud" souligne sa nièce Quinaya. "Il se rappelait de toutes les paroles de ses chansons" .

Arnaud s'est fait tatouer sur l'épaule "Toujours debout, toujours vivant", le titre d'une chanson de Renaud dont toute la famille a fait sa devise. Un titre qu'il a aussi écrit sur un panneau qu'il a emmené lors du dernier concert auquel il a assisté. Photographié par un membre de l'équipe technique. Arnaud a reçu sa photo dédicacée quelques semaines plus tard. "Ça a été énormément d'émotion", se souvient sa sœur, Sandrine. **"**On voit Arnaud avec son panneau et Renaud a signé "Pour Arnaud, Amitiés". Cette photo reste juste au pied de son lit. Elle doit être près de lui. Elle fait partie de lui"

Arnaud, photographié par le staff de Renaud, lors d'un concert à Orléans, avec son panneau. La photo dédicacée par Renaud est arrivée chez lui un peu plus tard. © Radio France - Boris Compain

Arnaud collectionne aussi de nombreux disques, vidéos ou livres consacrés à son idole. Sa chanson favorite est "Putain de camion", qui parle de l'accident de moto fatal à Coluche, qu'Arnaud aimait aussi beaucoup, et dont l'histoire rappelle la sienne.

"Renaud l'aide à vivre et lui donne du courage, de la force et le sourire" ajoute sa nièce. "Dès qu'on parle de Renaud, son visage s'illumine et on retrouve un tonton d'avant". Arnaud et sa nièce iront écouter Renaud, ce dimanche, au palais des congrès de Tours. Ils rêveraient évidemment de pouvoir le rencontrer.

Vanessa a fait de Renaud le thème de son mariage

Autre grande fan tourangelle de Renaud : Vanessa. Cette femme de 44 ans vit à St Laurent en Gâtines et elle est une admiratrice de Renaud depuis des décennies. Elle raconte le lien particulier qu'elle a avec le chanteur.

Vanessa n'a malheureusement pas réussi à obtenir de place pour le concert de ce dimanche soir, qui a très vite affiché complet.